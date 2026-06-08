Estas son las nuevas FP de Zamora: Agencias de Viajes, Gestión de Alojamientos Turísticos, Ilustración e Inteligencia Artificial

Un Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos (modalidad virtual) en el CIFP Ciudad de Zamora, el segundo curso del Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (que sustituye a Guía, Información y Asistencias Turísticias), también en el CIFP Ciudad de Zamora; un Grado Superior de Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Claudio Moyano y un Grado Superior de Ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

Estas son las novedades que presenta la Formación Profesional para el próximo curso escolar en la capital. La Junta de Castilla y León impulsa el Plan General de Formación Profesional para reforzar el papel de estas enseñanzas como herramienta de transformación económica, ofreciendo una formación de calidad ajustada a las necesidades del sector productivo de Castilla y León. En este sentido, la Consejería de Educación implantará, para el próximo curso 2026-2027, 23 nuevas titulaciones de Formación Profesional y dos de Régimen Especial.

En concreto, la Junta de Castilla y León ofertará ocho ciclos formativos de grado superior, cinco de grado medio, cuatro de grado básico, seis cursos de especialización y dos enseñanzas de Régimen Especial. De ellos, cinco se impartirán en centros ubicados en el medio rural.

Entre las especialidades de grado superior, destacan títulos como Desarrollo de proyectos en instalaciones térmicas y de fluidos o Radioterapia y dosimetría, entre otros. Respecto a los títulos de grado medio, los estudiantes se podrán matricular en enseñanzas como Emergencias y Protección Civil o Panadería, repostería y confitería; en grado básico, podrán hacerlo en Acceso y conservación en instalaciones deportivas o Instalaciones electrotécnicas y mecánica, además de otras. La ampliación de la oferta formativa contempla cursos de especialización en ámbitos como Turismo micológico o Restauración, reparación y mantenimiento de vehículos históricos y clásicos.

En el caso de las enseñanzas de Régimen Especial, se comenzarán a impartir en las respectivas escuelas de arte y superiores de diseño de Segovia y Zamora los grados superiores de Animación e Ilustración, respectivamente.

Proceso de admisión

El plazo para solicitar plaza en ciclos formativos y cursos de especialización de Formación Profesional permanecerá abierto del 17 de junio al 7 de julio. Los interesados deberán presentar una única solicitud, ya sea de forma presencial o electrónica, en la que podrán incluir hasta siete ciclos formativos o cinco cursos de especialización en distintos centros y provincias. La tramitación podrá realizarse a través del Portal de Educación y de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León .

El alumnado que obtenga plaza deberá formalizar su matrícula entre el 20 y el 23 de julio. Además, en el caso de los ciclos formativos, quienes no hayan conseguido plaza en el centro solicitado en primera opción o deseen mejorar la adjudicación obtenida podrán participar, previa solicitud y en esas mismas fechas, en el proceso de adjudicación de vacantes que se generen. La matrícula para quienes obtengan plaza en esta fase de resultas se realizará del 29 al 30 de julio.

Finalmente, la Consejería de Educación habilitará del 2 al 4 de septiembre un periodo extraordinario de admisión para los estudiantes que no hayan participado en el proceso ordinario o que no hayan obtenido plaza o formalizado matrícula, cuya matriculación tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre. Asimismo, del 1 al 5 de octubre se abrirá un nuevo plazo de admisión en oferta modular general en los centros que cuenten con plazas vacantes.