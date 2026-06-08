Sacyl busca fontaneros y electricistas en Zamora

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora acaba de publicar dos resoluciones para convocar sendas bolsas de empleo en las categorías de oficial de mantenimiento electro-mecánico y de fontanería.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días y deberán ir acompañadas de la documentación acreditativa de los requisitos (nacionalidad y titulación), y de los méritos que se aleguen.

En cuanto a la nacionalidad, tiene que ser la española o de algún país en el que rija la libre circulación de trabajadores de la Unión Europea. Y en cuanto a la titulación hay que estar en posesión de los títulos de Formación Profesional reglada de Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas, el Título de Técnico en mantenimiento electromecánico u otros títulos equivalentes, y en el caso de los fontaneros de Técnico en instalaciones de producción de calor, en estaciones de tratamiento de agua u otros títulos equivalentes.

La acreditación de la experiencia profesional se realizará mediante una certificación de servicios prestados emitida por la unidad de personal correspondiente cuando la experiencia profesional se derive de servicios en la Administración y certificado de la empresa en que consten la duración de los periodos de prestación del contrato y la categoría profesional en la que fueron prestados o copia de los contratos de trabajo.

Se deberán acompañar de certificado de vida laboral actualizado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

En ambos casos las tareas a realizar son las de oficial de mantenimiento, que la convocatoria enuncia de manera genérica en la realización de las operaciones de explotación y mantenimiento del centro, sus instalaciones, maquinaria y exteriores (entre ellas, el montaje, ajuste y puesta a punto de todo tipo de instalaciones de medida, regulación y control, simple o automático de temperatura, realización de trabajos de mantenimiento de albañilería, de fontanería, de carpintería, de soldadura, etc)., que sean necesarios en las instalaciones o el edificio, además de la supervisión de las operaciones de comprobaciones periódicas definidas en los reglamentos de las instalaciones y en las instrucciones técnicas correspondientes; limpieza de las salas de máquinas, instalaciones, cuadros eléctricos, transformadores, taller, etcétera; y el mantenimiento general de la maquinaria del centro, en particular, del lavadero, aparatos de calefacción, aire acondicionado, cocinas, sistemas frigoríficos, instalación de oxígeno y vacío, aparatos de anestesia y de los trabajos de taller.