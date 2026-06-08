Recogida de firmas para que una biblioteca municipal de Zamora lleve el nombre Rufi Velázquez

"Ilustrísima señora concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora. Rufi Velázquez llevó durante 35 años la dirección de las bibliotecas municipales de forma sobresaliente e impecable, dejando una huella inolvidable y haciendo un gran servicio a la ciudad. Por estas razones, las personas firmantes solicitan que se le dé su nombre a una de las dos bibliotecas municipales de Zamora".

Es el escueto enunciado de la campaña de recogida de firmas que ha empezado a moverse por librerías y centros culturales de la ciudad y que tiene como propósito que perdure en la memoria de Zamora el nombre de Rufi Velázquez, fallecida recientemente, por su labor al frente de las bibliotecas municipales.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, asegura no haber recibido ninguna carta o comunicación de los responsables de la iniciativa. En todo caso, indica, la idea se estudiaría con la correspondiente argumentación y se sometería a lo que dictamina la ordenanza que regula la imposición de nombres a calles y espacios públicos de la ciudad.

Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales de Zamora y responsable de su dirección durante 35 años, falleció el pasado diciembre en su casa de Viana de Cega (Valladolid) rodeada de su familia. Inició su andadura profesional en Valladolid, con el proyecto educativo Escuela Abierta, y después se trasladó a Zamora, donde dirigió la biblioteca municipal, luego ampliada a un segundo centro.

Gracias a su labor, las bibliotecas fueron creciendo, no solo en las condiciones materiales o los fondos, sino también en la actividad cultural asociada para el fomento de la lectura y la cultura en general.

Programó cuentacuentos, la bebeteca, el certamen de los sueños de cada uno, incontables encuentros con autores, programación cultural, presentaciones, exposiciones, tertulias de prensa o radio, y el club de lectura.

La puesta en marcha de la nueva Biblioteca del antiguo Matadero fue uno de los proyectos que costó mucho tiempo sacar adelante. Defendió también durante años, por ejemplo, la idea de que el antiguo Banco de España pudiera convertirse en un gran centro cívico, espacio cultural con una gran biblioteca pública.

Acercó también a Zamora a autores muy conocidos como Luis García Montero, Rosa Regás, Ignacio del Valle, Juan Manuel de Prada o Luis Mateo Diez, además de potenciar a autores y poetas locales como Jose Ángel Barrueco, Luis García Jambrina, Agustín García Calvo, Benito Pascual, Luis Ramos, Braulio Llamero o Tomás Sánchez Santiago.