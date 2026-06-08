¿Cuándo la preocupación se convierte en un trastorno? Lo explica el catedrático Alfonso Salgado

"Lo primero que tendremos que hacer es diferenciar entre experiencias que pueden ser desagradables como estar nervioso, estar un poquito preocupado, estar un poco triste, de experiencias que son clínicamente significativas. ¿Dónde ponemos el punto de corte entre lo normal y lo anormal?", pregunta el catedrático Alfonso Salgado, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca.

El Centro Teológico San Ildefonso pone este miércoles el foco en la ansiedad. / Cedida

"En segundo lugar, habrá que determinar estas experiencias de ansiedad o incluso de depresión, que son relativamente frecuentes en los tiempos que corren. ¿Qué explicación tienen? ¿Qué diríamos, qué manifestaciones y a qué se debe el que esto suceda así?", continúa con una retahíla de preguntas cotidianas y a la vez tan inexplicables para muchos y, siguiendo con esta línea surge la conferencia "Más allá del miedo: la ansiedad como trastorno".

La intervención abordará una cuestión especialmente presente en la sociedad actual: "Vamos a proponer desde ahí un marco general de comprensión del comportamiento humano, que tiene un fundamento en los datos científicos que hoy poseemos, pero que también nos resulta muy práctico para todas y todos nosotros para poder explicar nuestro propio comportamiento y a partir de ahí poder determinar cuándo debemos estar preocupados por lo que vemos en las personas que nos rodean o en nosotros mismos", explica.

La conferencia propondrá una lectura general del comportamiento humano, apoyada en los datos científicos disponibles, que ayude también a interpretar la propia experiencia personal y a identificar cuándo conviene prestar atención a lo que ocurre en uno mismo o en las personas cercanas: "Después entraremos en comentar algunos factores que parecen estar en la base del despliegue tan grande o de esta especie de epidemia de problemas de salud mental en el que nos encontramos ahora. Bueno, es un problema complejo y, por tanto, son muchas las variables que participan y no todas con la misma importancia. Haremos un pequeño recorrido por factores de tipo biológico, factores de tipo social y cultural y sobre todo por factores psicológicos que parecen estar mediando en la aparición y mantenimiento de los trastornos de ansiedad y en buena medida también de los problemas de depresión", dice.

La sesión concluirá con una parte orientada al cuidado de la salud mental, "qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental, cómo podemos hacer para de alguna manera crear las mejores condiciones para cada una y cada uno de nosotros que nos permitan cuidar nuestra salud mental, que nos permitan identificar cuándo los problemas de ansiedad están presentes y qué hacer en esos casos", concluye.

La conferencia será este miércoles, 10 de junio, a las 19.30 horas, en la Casa de la Iglesia-Seminario.