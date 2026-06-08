La parroquia estudia sacar en procesión a San Pedro, patrón de Zamora

El consejo pastoral de la parroquia de San Ildefonso decidirá en breve si aprueba o rechaza la idea de sacar en procesión a San Pedro, patrono de Zamora. El párroco, Juan Luis Martín Barrios, reconoció que hay un proyecto en este sentido, aunque rehusó ofrecer más detalles hasta tanto no se pronuncie el consejo pastoral, que es el órgano que debe dar el visto bueno o rechazar la iniciativa.

Las fuentes consultadas por este diario explican que de lo que se trata es de revitalizar la comunidad de la parroquia y de la ciudad. En tiempos, recuerdan, la corporación municipal acudía, con los maceros de gala a la iglesia en la festividad de San Pedro. No se trataría de volver a esos tiempos, pero sí de potenciar la vida en comunidad de la parroquia con una procesión por el barrio con la imagen de San Pedro, advocación bajo la que está esta iglesia que popularmente es más conocida por su otro hombre, de San Ildefonso. Y también de toda la ciudad, no en vano las fiestas patronales de Zamora llevan el nombre del apóstol de la Iglesia.

Esta parroquia, por cierto, está llevando a cabo otras iniciativas en este sentido, como la procesión de la Virgen del Amor Hermoso, la obra de Ramón Álvarez que mora en el mismo tempo.

La imagen de San Pedro es tan antigua como el retablo de la iglesia. Es la figura central, situada arriba, mientras que en los laterales están las imágenes de San Ildefonso y San Atilano.

Origen en el siglo IX

Tal y como relata el historiador Florián Ferrero, la advocación de este templo a San Pedro data del siglo IX y es posteriormente, en el siglo XIII, cuando se le añade el nombre de San Ildefonso.

San Pedro es uno de los apóstoles de Jesucristo y está considerado como el primer papa de la Iglesia Católica. Zamora celebra desde antiguo sus ferias y fiestas en torno a esta festividad, que tiene que ver también con la economía rural de la provincia, ya que era un momento adecuado para este tipo de eventos.

Por su parte, San Ildefonso es uno de los grandes santos alto medievales y se supone que sus restos se trasladaron hacia el norte, hacia los reinos cristianos, ante el avance musulmán, como ocurrió con el caso de San Isidoro en León.

San Ildefonso, indica Ferrero, tuvo un problema importante, la que se le acusó de defender la herejía de adopcionismo, es decir, la idea de que Jesús no era verdadero hijo de Dios sino adoptado por Dios. "Cuando este problema desaparece" la figura de San Ildefonso como uno de los grandes santos de la iglesia, difusor, por ejemplo, de la virginidad de María, hace que sus restos aparezcan en Zamora, donde se custodian. Posteriormente, los restos de San Atilano, el primer obispo de la diócesis, también se incorporaron a este templo.

No se tiene noticia de que San Pedro haya salido en procesión en tiempos pretéritos, aunque tampoco podría descartarse, ya que habitualmente las fiestas religiosas, especialmente con la importancia de este santo en Zamora, bien podrían haber contado con una manifestación externa como esta.