El "Paco de Lucía" del piano nominado a los Grammy Latinos actúa esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Algunos le denominan el "Paco de Lucía" del piano por su destreza con ese instrumento musical comparable con la del maestro de la guitarra. Se llama Andrés Barrios y toda la ciudadanía zamorana tiene oportunidad de escucharle esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, en un concierto programado para el próximo domingo, día 14, en el que ese pianista internacional nominado el año pasado a los Grammy Latinos interpretará temas recuperados por el poeta Federico García Lorca.

"La Tarara, sí; La Tarara, no; La Tarara, niña, que la he visto yo" ¿Quién no ha canturreado alguna vez esta melodía? Lo que poca gente sabe es que esa es una de las canciones rescatadas por Lorca que formó parte del histórico disco que grabó junto a La Argentinita en el año 1931. Temas como La Tarara, Cuatro Muleros o El Vito serán interpretados por Andrés Barrios el domingo en el Ramos Carrión.

Bajo el título "De Barrios a Lorca" ofrecerá "un concierto evocador en el que música, poesía y emoción se fusionan en un viaje sonoro sin precedentes", según han resaltado desde el Teatro Ramos Carrión. En él, los arreglos y las composiciones originales de Barrios reinterpretan antiguas canciones populares españolas, recuperadas por Lorca, a las que el pianista sevillano aporta una visión jazzística, moderna y actual.

El pianista Andrés Barrios, nominado en 2025 a los Grammy Latinos. / Diego García

La propuesta destaca por su carácter íntimo y contemporáneo, donde la improvisación y la sensibilidad artística del intérprete crean una experiencia irrepetible. El concierto dará comienzo a las ocho de la tarde y las entradas ya están a la venta en la web del teatro y en taquilla a un precio de 17 euros la entrada general.

Para algunos críticos, Andrés Barrios (Utrera, 1997), está considerado como el Paco de Lucía del piano, mientras que en palabras de su mentor, Miguel Ángel Arenas "El Capi", el virtuosismo de Barrios "no es técnico, es mágico, porque convierte cada concierto en una obra de arte". Y lo afirma el descubridor de Alejandro Sanz, Mecano y Alaska, entre otros.

Tras obtener el Grado Profesional en el Conservatorio Francisco Guerrero, Andrés Barrios ha desarrollado una sólida trayectoria nacional e internacional actuando en escenarios de todo el mundo: desde el Auditorio Nacional, el Teatro Real y el Ateneo en Madrid hasta el Alte Oper en Frankfurt, pasando por el Palau de la Música en Barcelona, Cadogan Hall en Londres, Salas Blue Note de Pekín y Shangai o el Teatro Maestranza en Sevilla. Uno de sus logros más recientes es haber sido nominado a los Latin Grammy en 2025 al mejor disco flamenco por su álbum KM.0.