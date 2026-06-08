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La lucha por la continuidad de negocios rurales, protagonista del pódcast ganador del IES Claudio Moyano

María Bahamonde García y Alejandro Moralejo Riego ganan el premio de la Fundación María Jesús Soto de León por su pódcast sobre el futuro de los negocios rurales, su futuro y las ayudas a las que pueden optar, en la persona de Maruchi, panadera de Casaseca de las Chanas

Foto de los ganadores del concurso, con los zamoranos a la izquierda.

Foto de los ganadores del concurso, con los zamoranos a la izquierda. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

"Detrás de conceptos como fondos europeos, inversión social o políticas económicas, hay también historias reales". Con esa premisa, Alejandro Moralejo Riego y María Bahamonde García, alumnos de 4º de la ESO del IES Claudio Moyano, han ganado el concurso de pódcast de la Fundación María Jesús Soto de León, contando la historia de Maruchi, que regenta la panadería de Casaseca de las Chanas, el pueblo de ambos estudiantes.

En el oficio desde los catorce años, su actual preocupación es que, ahora que piensa en la jubilación, no sabe si alguien estará interesado en un negocio que ella heredó de sus padres. "Parece una situación pequeña, incluso cotidiana, pero en realidad representa un problema económico bastante importante", cuentan estos estudiantes en su pódcast, donde analizan que "en muchos pueblos, cuando cierra un negocio, no solo desaparece una empresa, también desaparece un servicio básico para la población y se pierde una parte de la actividad económica del lugar".

María Bahamonde García (derecha), junto a Alejandro Moralejo Riego. | CEDIDA

María Bahamonde García (derecha), junto a Alejandro Moralejo Riego. / Cedida

De hecho, en Castilla y León esta situación es bastante frecuente y muchos negocios están en manos de autónomos que llevan décadas al frente de sus empresas", razonan.

Ayudas institucionales

Con subvenciones económicas tanto del Fondo Social Europeo como de la Junta —por ejemplo, el programa Relevacyl— se ayuda a revertir esta situación, sobre todo en el medio rural.

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"Cuando un negocio como el de Maruchi desaparece del pueblo, la cohesión territorial se debilita, pero cuando ese negocio encuentra a alguien que lo continúe, no solo se mantiene una empresa abierta, también se mantiene la comunidad", concluyen.

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