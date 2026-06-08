Los ladrones entran menos en las casas, pero roban más motos y hay más ciberdelincuencia

Los datos de delincuencia en Zamora del primer trimestre del año 2026, que se han repasado este lunes en la reunión semanal que el subdelegado del Gobierno mantiene con los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Zamora, han hecho que la provincia haya pasado a ocupar la primera posición de Castilla y León en materia de seguridad, al registrar la tasa más baja de delincuencia.

En concreto, en la provincia ese índice se ha situado en 37,2 delitos por cada mil habitantes, según el balance al finalizar el primer trimestre del año analizado este lunes por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Ese dato ha hecho que Zamora pase de ocupar el segundo puesto en menor criminalidad a ser la provincia de Castilla y León con menos delitos en relación a su población, según ha explicado Blanco, que ha señalado que la tasa es entre tres y cuatro puntos más baja que las medias regional y nacional. Eso sí, los datos tienen un pero, porque pese a ello, si se comparan con los del mismo trimestre del año anterior, la delincuencia se ha incrementado algo, por lo que Blanco ha declarado que no hay que ser autocomplacientes ni conformistas, "sino todo lo contrario".

En esos tres meses el número de denuncias presentadas ha subido hasta 1.509, lo que supone 83 más que en el primer trimestre de 2025. En análisis por tipología delincuencial, varía. Así, se ha mejorado en delitos de lesiones y riñas tumultuarias; o contra la libertad sexual, con un 33% menos de denuncias en ambos casos; mientras que los robos con violencia e intimidación también han bajado un 20%, los de viviendas un 4% y las sustracciones en explotaciones agroganaderas un 23%. Por contra, las sustracciones de vehículos se han multiplicado, aunque con cifras de un solo dígito, al pasar de dos a nueve, algo que Blanco ha atribuido al robo de motocicletas que ya han sido recuperadas. También se ha incrementado la ciberdelincuencia, con una subida del 17%.

En general, el balance hecho por el subdelegado del Gobierno es el de que "hemos mejorado mucho, sobre todo, la criminalidad convencional" pero, en cambio, se ha incrementado la ciberdelincuencia, un tipo de delitos que "aunque no crean la conmoción social" de otros, también son importantes. De hecho, "está habiendo muchas estafas a personas mayores y en el tema de las criptomonedas", ha advertido Ángel Blanco, que ha pedido a la ciudadanía tener "mucho cuidado" porque actualmente "parece que hay más peligro detrás de las pantallas que por las calles".