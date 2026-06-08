Jaime Chillón, presidente de la Copa Zamora de galgos: "La afición galguera es la merecedora de este premio"

¿Qué supone para la Copa Zamora de Galgos recibir el Premio Tierras de Zamora a la Trayectoria Deportiva?

Supone un enorme orgullo y una gran satisfacción. Recibir un reconocimiento de este nivel significa que se valora el trabajo realizado durante muchos años por mucha gente que ha dedicado tiempo, esfuerzo e ilusión a la Copa Zamora. Es un premio que sentimos como algo colectivo y que pertenece a todos los que han formado parte de esta historia.

Cuando recibió la noticia, ¿cuál fue su primera reacción?

La primera reacción fue de sorpresa y de agradecimiento. Es cierto que trabajamos cada temporada para que la competición siga creciendo y mejorando, pero nunca pensando en recibir reconocimientos. Por eso, cuando llegó la noticia, sentí una gran alegría y, sobre todo, la satisfacción de ver recompensado el esfuerzo de tantas personas que han contribuido a que la Copa Zamora llegué hasta donde está hoy.

¿Considera que este reconocimiento es también un homenaje a todas las personas que han mantenido viva la afición galguera en la provincia durante décadas?

Sin ninguna duda. De hecho, creo que el premio les pertenece en gran medida a ellos. La Copa Zamora nació hace veintiséis años gracias a la iniciativa de un grupo de galgueros zamoranos que apostaron por crear una competición que uniera a la afición de la provincia. Después han pasado muchas personas por clubes, juntas directivas, cotos, colaboradores y todas han aportado su granito de arena para que esta competición siga viva y creciendo.

Galgueros Copa Zamora. | CEDIDA

La Copa Zamora de Galgos es una competición muy arraigada en la provincia. ¿Cómo resumiría su evolución desde sus inicios hasta hoy?

La evolución ha sido muy positiva. La Copa comenzó como un proyecto impulsado por aficionados y con el paso de los años se ha consolidado como una de las competiciones de referencia del galgo en campo abierto. Ha sabido mantener su esencia y sus valores tradicionales, pero al mismo tiempo ha ido incorporando mejoras organizativas y herramientas que permiten ofrecer una competición cada vez más moderna, transparente y accesible para los aficionados.

La Diputación destaca el resurgimiento que ha experimentado este deporte en los últimos años. ¿A qué cree que se debe este crecimiento?

Creo que se debe a varios factores. Por un lado, al trabajo constante de los clubes y de todas las personas implicadas en la organización. Por otro, a la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, incorporando dron para poder ver las carreras, presencia en redes sociales ,una mayor difusión de la competición y una serie de cosas a nivel organizativo. Todo ello ha permitido acercar este deporte a más gente y mostrar la realidad de una actividad profundamente ligada al medio rural y a nuestras tradiciones.

¿Hasta qué punto estas pruebas ayudan a mantener tradiciones y formas de convivencia propias de nuestros pueblos?

Tienen una importancia enorme. Más allá de la competición deportiva, cada jornada es un punto de encuentro para personas de distintos municipios que comparten una misma afición. Se generan relaciones, reencuentros y momentos de convivencia que forman parte de la vida social de nuestros pueblos. Además, ayudan a mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad de muchas familias zamoranas desde hace generaciones.

¿En qué momento se encuentra actualmente la Copa Zamora de Galgos?

Creo que la Copa atraviesa un momento muy positivo. Contamos con una gran implicación de clubes, cotos, colaboradores y aficionados, y seguimos trabajando para que la competición continúe creciendo sin perder su esencia. Nuestro principal objetivo es consolidar todo lo conseguido durante estos años y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este deporte y de todo lo que representa para el mundo rural zamorano. Queremos conseguir que dentro de otros veintiséis años la Copa Zamora siga siendo un referente para la afición galguera de nuestra provincia. Y para ello quiero agradecer sinceramente a todas las personas que lo hacen posible cada temporada: clubes, cotos, jueces, colaboradores, patrocinadores, ayuntamientos, propietarios de fincas y aficionados. Este reconocimiento pertenece a todos ellos, porque sin su apoyo, esfuerzo y compromiso la Copa Zamora no sería lo que es hoy.