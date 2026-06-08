El futuro del agua: Los regantes advierten del impacto de las energías renovables en la cuenca del Duero

Los regantes se oponen a que las nuevas plantas de hidrógeno verde, de bioetanol y otras energías renovables, que necesitan agua para su desarrollo, extraigan el líquido de acuíferos que están en mal estado y, por otro lado, que cuando hayan extraído el agua, puedan verter la molécula resultante a cauces o arroyos, agravando el problema de la contaminación difusa.

Es uno de los apartados del amplio informe enviado por Ferduero a la Confederación Hidrográfica del Duero para que lo tenga en cuenta a la hora de abordar los temas importantes de la cuenca, que son las grandes líneas que marcan la planificación futura de un recurso cada vez más escaso y codiciado, el agua.

La implantación de amplias superficies ocupadas por paneles fotovoltaicos puede provocar modificaciones significativas en la dinámica de evacuación de aguas pluviales, concentrando los flujos superficiales hacia determinados puntos y aumentando las escorrentías en cunetas, caminos, drenajes y cauces receptores. Todo ello puede generar afecciones relevantes aguas abajo, incluyendo incrementos del riesgo de inundación, erosión, sobrecarga de infraestructuras hidráulicas y mayores necesidades de obras de defensa o corrección hidrológica.

Una riada histórica del Duero a su paso por Zamora capital, en el Puente de Piedra. / ARCHIVO

Por tanto, los nuevos usos del agua destinados a la implantación de industrias de producción y almacenamiento de energías renovables, pueden tener un efecto negativo en el regadío, tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales "y pedimos que este problema se analice y se aborde con mucho rigor para no perjudicar una actividad económica destinada a la producción de alimentos, que fija población en las zonas rurales y que contribuye al mantenimiento del ecosistema y la disminución de la contaminación ambiental".

Las alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes en materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica del Duero para el ciclo de planificación 2028-2033, elaboradas por Ferduero van mucho más allá y suponen un completísimo análisis de situación desde el punto de vista de la entidad que agrupa a las comunidades de regantes de la Cuenca del Duero.

Nitratos y biogás

El diagnóstico del documento, indican los regantes, "refleja de forma adecuada la persistencia de problemas de nitratos y biocidas, pero no valora suficientemente los esfuerzos ya realizados por agricultores y ganaderos, con acciones como la modernización de regadíos, asesoramiento en fertilización, implantación de GIP, gestión integrada de plagas".

Los regantes entienden que la caracterización de presiones debería diferenciar con mayor claridad entre cultivos intensivos, cultivos leñosos, ganadería estabulada y extensiva, pues sus aportes de nutrientes y fitosanitarios son muy distintos. "Las reducciones propuestas (hasta un 50% de excedentes o más) deben graduarse según tipología de cultivo, textura del suelo y riesgo de lixiviación, evitando fijar límites uniformes que puedan poner en peligro rentabilidad de cultivos con baja lixiviación (viñedo, olivar, almendro).

Las bandas de vegetación de ribera son útiles, pero su implantación debería ser voluntaria con compensaciones claras y planes de control de fauna (topillo campesino, conejos) para no crear nuevos problemas.

Comparten el fomento de biofertilizantes, bioestimulantes y control biológico, pero se requiere apoyo técnico y financiero estable, así como validación agronómica local antes de exigir sustitución de fertilizantes tradicionales. "Debería contemplarse un periodo transitorio de al menos 5-7 años para la adopción realista de estas prácticas".

Con respecto a las plantas de biogás, Ferduero entiende que "la valorización de purines es esencial, pero se precisa planificación territorial: ubicación de plantas, logística de recogida y retorno del digestato tratado, evitando concentraciones que generen rechazo social".

El embalse de Ricobayo, durante un episodio de sequía. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Con respecto a la situación de los acuíferos, los regantes piden que de la misma forma que se tiene un control sobre el uso del recurso, "creemos necesario que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que, de forma pública y accesible a todos los interesados, se analice la situación real en estas masas de agua de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación, información que sigue siendo escasa y obliga a la utilización de propuestas teóricas para la toma de decisiones que, cuanto menos, pueden no estar adaptadas a la evolución de la masa sobre la que se aplica".

La mitigación de los efectos del cambio climático que se plantean sobre las masas de agua subterránea, se debe contemplar "no desde la restricción de las extracciones, sino desde el control de las mismas y la ejecución de una serie de infraestructuras de reserva o acumulación que de forma progresiva permitan la sustitución de bombeos y otorguen garantía a la actividad económica en situaciones de escasez sin revertir la dinámica natural del acuífero".

Miles de concesiones menos

El texto de la CHD mantiene que "no se admitirá la novación de concesiones en masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo en tanto se mantenga esta situación". Los regantes entienden que "el mantenimiento de esta normativa supondría la desaparición en el año 2035 de un número de aprovechamientos y de superficie de riego muy superior a los 9.328 que indica el documento, los de la Sección C del Registro de Aguas y su superficie asociada, sino que se incrementaría con todos aquellos derechos concesionales inscritos en la Sección A del Registro que tienen su fecha final el 31 de diciembre de dicho año".

Estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterránea. / CHD

Además, la aplicación de esta normativa también supone los peajes a las modificaciones concesionales, "puesto que en aquellas zonas declaradas vulnerables la imposibilidad de ampliar la superficie de riego y la aplicación de la dotación bruta comarcal supone una reducción que puede ser superior al 25% propuesto. La aplicación de peajes basada en cualquiera de los criterios no es admisible porque determina una pérdida patrimonial no valorada que penaliza a todo aquel titular que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente".

Cauces naturales

En cuanto a los cauces de los ríos, hay una apuesta prioritaria de la CHD por modelos intensivos de naturalización fluvial, basados en esquemas de restauración ecológica donde el cauce aparece acompañado por bosque de galería y bandas de vegetación herbácea en ambas márgenes, favoreciendo así la conectividad longitudinal y transversal de los flujos hídricos y sedimentarios, en línea con los objetivos europeos de restauración de la naturaleza.

Sin embargo, dicen los regantes, en numerosos casos, los cauces actuales responden a procesos históricos de excavación y drenaje artificial para desecar zonas inundables o lagunares y aprovechar agronómicamente las fértiles vegas originadas por procesos de colmatación sedimentaria.

En determinados sistemas hidrológicos altamente humanizados, "la recuperación de modelos teóricos de naturalización podría requerir alteraciones territoriales de enorme magnitud, incompatibles en muchos casos con la realidad física actual, con los usos consolidados existentes y con los derechos legítimamente adquiridos sobre los terrenos adyacentes".

Parece razonable admitir "la posibilidad de actuaciones de gestión activa y mantenimiento de la vegetación de ribera, aplicando criterios técnicos y silvícolas semejantes a los utilizados en otras masas forestales, especialmente cuando resulten necesarias por motivos hidráulicos, de seguridad, sanitarios o de conservación".

Especial atención merece la proliferación del carrizal y otras especies invasoras o expansivas, cuyo desarrollo puede reducir significativamente la capacidad hidráulica de desagüe.

Riesgo de inundación

En cuanto a zonas inundables, "en numerosos casos, los Modelos Digitales del Terreno (MDT) empleados en la cartografía oficial presentan limitaciones derivadas de la resolución espacial utilizada, la fecha de adquisición de los datos, la simplificación geométrica inherente a los modelos regionales o la falta de representación precisa de determinados elementos hidráulicos y topográficos locales. Ello puede provocar que determinadas zonas aparezcan afectadas por riesgos de inundación que no se corresponden plenamente con la realidad física observada sobre el terreno, especialmente en áreas con escasa pendiente, infraestructuras hidráulicas singulares o modificaciones antrópicas relevantes".

Los regantes aprecian un enfoque excesivamente condicionado por objetivos restrictivos vinculados exclusivamente a la reducción de presiones ambientales, sin incorporar adecuadamente la dimensión económica, social y territorial del regadío.

"El objetivo es que se adopten las medidas oportunas para que todos los sistemas de explotación estén en las mismas condiciones y cuenten con idéntica disponibilidad", 6.000 metros cúbicos por hectárea.

Ferduero pide la revisión del Convenio de Albufeira, que fija el agua que España debe dejar pasar hacia Portugal en los ríos que comparten ambos países, "por las reducciones de pluviometría y aportaciones previstas por los efectos del cambio climático". Demanda "una reducción de la aportación semanal, trimestral y anual en los diferentes puntos de control, así como subir el umbral de precipitación al 70% sobre la media interanual, para que si en períodos de sequía prolongada la precipitación bajase de ese umbral, podamos entrar en excepción".

Entre otras inversiones pendientes de ejecución el documento reclama para la provincia de Zamora el Canal de Manganeses, con 40 millones y la margen derecha del Tera, con cien. Sólo se han ejecutado un 24% de las inversiones de la cuenca.