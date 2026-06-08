Feria del libro usado solidario de la Asociación contra el Cáncer en Zamora

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora organiza durante las próximas dos semanas su Feria del libro usado solidaria, que tendrá lugar en la caseta municipal de Santa Clara, en horario de 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas.

Esta iniciativa se pone en marcha con un triple objetivo social: fomentar la reutilización solidaria, mejorar el bienestar de pacientes y acercar la labor de la Asociación a la ciudadanía, contando para ello con un pilar fundamental: el voluntariado.

Dar una segunda vida a los libros para generar recursos

Uno de los principales fines de la feria es la obtención de recursos económicos mediante la venta de libros usados donados por la población.

A través de esta actividad, la Asociación promueve la economía circular, dando una segunda oportunidad a libros que siguen teniendo valor. Cada ejemplar adquirido contribuye directamente a financiar los programas y servicios gratuitos que la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece en la provincia, reforzando su compromiso con las personas afectadas por la enfermedad.

"Algo que todavía muchas personas desconocen es que para acceder a cualquiera de los servicios de la Asociación Española Contra el Cáncer no es necesario ser socio ni realizar ningún tipo de aportación económica", explica Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado. "Todos nuestros servicios son completamente gratuitos, porque entendemos que el acceso a determinados recursos no puede depender de la situación económica de cada persona. Para la Asociación, aspectos como la atención psicológica y social, la nutrición y la fisioterapia oncológica, la orientación sanitaria o el acompañamiento a personas que sufren soledad no deseada son fundamentales. Nuestro objetivo es que cualquier persona afectada por el cáncer, ya sea paciente o familiar, encuentre siempre un apoyo cercano, profesional y accesible."

Fomentar el ocio como apoyo al bienestar de pacientes y familiares

La feria también permite seleccionar aquellos libros que están en mejor estado para destinarlos a las librerías que la Asociación mantiene en su sede y en diferentes espacios hospitalarios.

Estos libros cumplen una función esencial en el acompañamiento emocional, ofreciendo momentos de ocio, desconexión y compañía tanto a pacientes como a sus familiares. Están disponibles en salas de espera, durante estancias hospitalarias e incluso para llevarlos temporalmente a casa, favoreciendo el acceso a la lectura como herramienta de bienestar en momentos especialmente delicados.

Asimismo, la feria se convierte en un punto de encuentro que permite acercar la Asociación Española Contra el Cáncer a la ciudadanía zamorana.

Gracias a la implicación de las voluntarias presentes durante la feria, las personas que se acerquen podrán conocer de primera mano la labor que desarrolla la entidad, así como los recursos disponibles y las distintas formas de colaboración. Se trata de una oportunidad para que cualquier persona que pueda necesitar apoyo o desee implicarse encuentre en la Asociación un referente cercano y accesible.

El valor imprescindible del voluntariado

Esta iniciativa no sería posible sin la dedicación del equipo de voluntariado, que constituye uno de los pilares fundamentales de la Asociación Española Contra el Cáncer.

"Las voluntarias que participan en la feria no solo hacen posible su organización y funcionamiento, sino que además aportan un valor humano esencial", señala Marina Pinilla. "Ellas son el rostro y corazón de la Asociación, facilitando la acogida, la información y el acompañamiento a todas las personas que se acercan. Su empatía y solidaridad contribuyen a generar espacios más humanos y a multiplicar el impacto social de cada acción, en una ciudad como Zamora en la que tejer redes salva vidas".