Esla y Molinos del Duero, Premio Mercurio y Vulcano de la Cámara de Comercio de Zamora

El fallo del Jurado de la 38ª edición de los Premios Mercurio y Vulcano y las Medallas a la Dedicación y Lealtad Empresarial 2026 ha dado a conocer ya su veredicto, con los centros de formación Esla y la harinera Molinos del Duero como principales galardonados.

Galardonados de los Premios Mercurio y Vulcano:

Premio Mercurio: Esla Centros de Formación S.L.

S.L. Premio Vulcano: Molinos del Duero y Compañía General de Harinas, S.L.

S.L. Medalla a la Dedicación Empresarial: Manuel Faúndez Rivas

Medalla a la Lealtad Empresarial: Rafael Sánchez Olea, Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero, Cobadu.

La entrega de premios se celebrará el 28 de junio de 2026 a las 20.30 horas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

De Esla Centros de Formación el jurado valoró la trayectoria de esta empresa promovida por Renata López y Félix Domínguez que, comenzando como una modesta academia de enseñanza, ha evolucionado a un grupo educativo de formación profesional de ámbito estatal con 12 centros de formación propios en ocho provincias y 23 centros colaboradores, ayudando a la mejora continua de desempleados, trabajadores de empresas y opositores que quieren acceder a un puesto de trabajo en la Administración pública.

La empresa está formada por 72 trabajadores de su estructura empresarial y 158 colaboradores de personal docente, de los que el 50 % trabajan en Zamora.

En cuanto a Molinos del Duero y Compañía General de Harinas, S.L. el jurado valoró el esfuerzo de un grupo de empresas centenarias del sector harinero de nuestra provincia en un momento complejo para el sector con la desaparición de un gran número de pequeñas empresas en toda España. Estas empresas crearon Molinos de Duero con la finalidad de dar valor a una materia excepcional que tenemos en nuestra provincia y que fuera más allá de ser una materia prima, apostando por la recuperación de los métodos tradicionales, por la calidad, la especialización y el acompañamiento técnico profesional.

Juan Carbajo (izquierda) gerente de Molinos del Duero durante una visita de autoridades. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Su apuesta por la innovación constante se refleja especialmente tres iniciativas: el impulso de la Harina Tradicional Zamorana y su Marca de Garantía; la recuperación de la molienda a la piedra en El Molino de Cerecinos; y el desarrollo de las harinas ecológicas de trigo germinado Alere Vital, fruto de varios años de I+D+i en colaboración con la Universidad de Valladolid.

Con todo ello, en la actualidad facturan 13,57 millones de euros, molturan más de 30.000 toneladas de cereal y tienen 33 trabajadores.

Manuel Faundez Rivas, en una foto de archivo, en su empresa de setas. / Archivo

Manuel Faúndez Rivas ha ganado la Medalla a la Dedicación Empresarial por ser uno de los nombres más representativos del sector micológico de la comarca de Aliste. Fundador de Faúndez Gourmet, está considerado un pionero en la recogida, transformación y comercialización de setas silvestres en el noroeste zamorano, especialmente desde comienzos de la década de los 80.

Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu. / Cedida

Su trayectoria empresarial ha estado estrechamente ligada al desarrollo económico y gastronómico de la comarca alistana y al prestigio de la micología castellano-leonesa. Fue un visionario por dar valor a un producto que se daba de forma natural en los bosques de Zamora y aún con 88 años se mantiene activo supervisando sus empresas.

La Medalla a la Lealtad Empresarial es para Rafael Sánchez Olea, que lleva 44 años ininterrumpidos como gerente de una de las empresas más emblemáticas de nuestra provincia, Cobadu, Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero. Lleva al frente de la cooperativa desde su creación en el año 1982 y siendo el responsable ejecutivo junto a su equipo del crecimiento y consolidación de una cooperativa referente en Castilla y León y a nivel nacional.