Doce maltratadores de Zamora tienen pulsera de alejamiento de sus víctimas, pero en Viogen hay 320 casos activos
Representantes institucionales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad guardan un minuto de silencio en Zamora por la última víctima de la violencia de género, asesinada en Málaga
En Zamora ya hay doce supuestos maltratadores que tienen orden de alejamiento de sus víctimas y pulsera para controlar que no se acercan a ella. La incorporación de una nueva pulsera de control de la medida de alejamiento eleva las existentes a la docena, aunque el número de víctimas de violencia de género en la provincia es mucho mayor. En concreto, los casos activos en el sistema Viogén ascienden actualmente a 320, según los datos facilitados por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras el minuto de silencio guardado este mediodía por la última víctima de la violencia machista.
La concentración por esa víctima, una mujer de 51 años asesinada presuntamente por su pareja en Málaga, eleva a 24 las mujeres a las que han matado sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, mientras que desde que se contabilizan los casos de violencia machista, desde 2003, son ya un total de 1.365 las mujeres asesinadas en casos de violencia de género en el país.
A la concentración celebrada este lunes al mediodía en la plaza de la Constitución, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, ha reunido a medio centenar de personas, entre representantes institucionales, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, funcionarios y ciudadanos a título particular.
Tras el minuto de silencio, Ángel Blanco ha detallado que en la primera semana del mes de junio han entrado cinco nuevos casos en Viogén en Zamora, lo que eleva los activos en la actualidad a 320. De esas cinco nuevas situaciones, en dos casos fue la víctima la que denunció, en otros dos la inclusión en Viogén se derivó de la acción policial y la quinta víctima se descubrió a través de una llamada de teléfono ciudadana que denunció la situación. "Una sociedad moderna, democrática, no puede permitirse la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres", ha recordado Blanco.
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