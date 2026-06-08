Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horarios Zamora CF - SabadellNuevos grados FP en ZamoraDirecto del papa León XIVInforme regantes Duero
instagramlinkedin

Doce maltratadores de Zamora tienen pulsera de alejamiento de sus víctimas, pero en Viogen hay 320 casos activos

Representantes institucionales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad guardan un minuto de silencio en Zamora por la última víctima de la violencia de género, asesinada en Málaga

Concentración silenciosa a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Concentración silenciosa a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora. / J. N.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Ferreras

Zamora

En Zamora ya hay doce supuestos maltratadores que tienen orden de alejamiento de sus víctimas y pulsera para controlar que no se acercan a ella. La incorporación de una nueva pulsera de control de la medida de alejamiento eleva las existentes a la docena, aunque el número de víctimas de violencia de género en la provincia es mucho mayor. En concreto, los casos activos en el sistema Viogén ascienden actualmente a 320, según los datos facilitados por el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras el minuto de silencio guardado este mediodía por la última víctima de la violencia machista.

La concentración por esa víctima, una mujer de 51 años asesinada presuntamente por su pareja en Málaga, eleva a 24 las mujeres a las que han matado sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, mientras que desde que se contabilizan los casos de violencia machista, desde 2003, son ya un total de 1.365 las mujeres asesinadas en casos de violencia de género en el país.

A la concentración celebrada este lunes al mediodía en la plaza de la Constitución, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, ha reunido a medio centenar de personas, entre representantes institucionales, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, funcionarios y ciudadanos a título particular.

Noticias relacionadas y más

Tras el minuto de silencio, Ángel Blanco ha detallado que en la primera semana del mes de junio han entrado cinco nuevos casos en Viogén en Zamora, lo que eleva los activos en la actualidad a 320. De esas cinco nuevas situaciones, en dos casos fue la víctima la que denunció, en otros dos la inclusión en Viogén se derivó de la acción policial y la quinta víctima se descubrió a través de una llamada de teléfono ciudadana que denunció la situación. "Una sociedad moderna, democrática, no puede permitirse la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres", ha recordado Blanco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
  2. Los militares advierten: 'No somos árboles para repoblar Zamora, Monte la Reina tendrá éxito si logra ser un destino atractivo
  3. Condenado a dos años y medio de cárcel el dueño de los perros que devoraron a Arancha en Roales (Zamora)
  4. La iglesia románica más pequeña y singular de Zamora requiere una rehabilitación urgente, que ya impulsa ZamorArte
  5. Arturo Santos Iglesias, policía municipal de Zamora, nombrado en el Congreso de los Diputados 'Embajador para la paz' y 'Doctor honoris causa en derechos humanos
  6. Del 'vuelvo en cinco minutos' a este original cartel en un comercio de Zamora
  7. La mayor intervención en el bosque de Valorio de Zamora en medio siglo retira entre 3.000 y 4.500 árboles enfermos o problemáticos, compensados con especies autóctonas
  8. Estos son los 22 candidatos para once puestos en la Cámara de Comercio de Zamora

Doce maltratadores de Zamora tienen pulsera de alejamiento de sus víctimas, pero en Viogen hay 320 casos activos

Doce maltratadores de Zamora tienen pulsera de alejamiento de sus víctimas, pero en Viogen hay 320 casos activos

El Copcyl aplaza a octubre la charla sobre enfermedad mental grave prevista este 8 de junio en Zamora

El Copcyl aplaza a octubre la charla sobre enfermedad mental grave prevista este 8 de junio en Zamora

La parroquia estudia sacar en procesión a San Pedro, patrón de Zamora

La parroquia estudia sacar en procesión a San Pedro, patrón de Zamora

La campaña "Ningún hogar sin alimentos" arranca este martes tras recaudar más de 13.500 euros en Zamora en 2025

La campaña "Ningún hogar sin alimentos" arranca este martes tras recaudar más de 13.500 euros en Zamora en 2025

Un autobús itinerante acerca las bondades de los lácteos europeos a los consumidores zamoranos

Un autobús itinerante acerca las bondades de los lácteos europeos a los consumidores zamoranos

Un autobús con 35 viajeros sufre un accidente al atropellar un ciervo en la carretera Nacional 631 en Zamora

Un autobús con 35 viajeros sufre un accidente al atropellar un ciervo en la carretera Nacional 631 en Zamora

Intentan colar billetes "burdamente" falsos en las ferias de Vista Alegre: la Subdelegación del Gobierno de Zamora alerta a los comerciantes

Intentan colar billetes "burdamente" falsos en las ferias de Vista Alegre: la Subdelegación del Gobierno de Zamora alerta a los comerciantes

El "Paco de Lucía" del piano nominado a los Grammy Latinos actúa esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

El "Paco de Lucía" del piano nominado a los Grammy Latinos actúa esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora
Tracking Pixel Contents