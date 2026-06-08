Detenido un joven en mitad de un robo en el polígono industrial de Zamora
La rápida actuación de la Policía Nacional permitió localizar al sospechoso oculto en el interior de las instalaciones tras acceder forzando una ventana
La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de un delito de robo con fuerza después de ser sorprendido en el interior de una empresa situada en un polígono industrial de Zamora. La intervención se produjo a primera hora de la mañana, cuando la activación de la alarma del establecimiento alertó a los agentes, que se desplazaron de inmediato hasta el lugar.
El aviso fue recibido en el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) de la Policía Nacional. Varias patrullas que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia acudieron rápidamente a la empresa para comprobar lo ocurrido.
Una vez allí, se realizó una primera inspección exterior junto al responsable del negocio. Durante las comprobaciones confirmaron que había una persona ajena en el interior de las instalaciones. Además, detectaron una estantería colocada contra la fachada trasera del edificio y observaron que una de las ventanas presentaba signos evidentes de haber sido forzada tras la rotura de uno de sus cristales.
Ante la posibilidad de que el autor continuara dentro del inmueble, los policías organizaron un dispositivo para asegurar el perímetro y bloquear las posibles vías de escape. El objetivo era evitar que el sospechoso pudiera abandonar la nave antes de ser localizado.
Localizado tras ocultarse detrás de un armario
Durante la inspección de las oficinas y las zonas de almacenamiento encontraron al joven escondido detrás de un armario, donde trataba de evitar ser descubierto. La intervención concluyó con la detención del sospechoso, que no llegó a sustraer ningún objeto gracias a la rápida respuesta policial. Posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para la instrucción de las diligencias correspondientes antes de ser puesto a disposición judicial.
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