El Copcyl aplaza a octubre la charla sobre enfermedad mental grave prevista este 8 de junio en Zamora

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) ha aplazado al mes de octubre la charla "La enfermedad mental grave en la vida cotidiana: claves para entender y apoyar", que estaba prevista para este lunes, 8 de junio, en Zamora.

La conferencia forma parte del ciclo "Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?", una iniciativa divulgativa del Copcyl orientada a acercar la psicología a la ciudadanía y ofrecer herramientas útiles para afrontar diferentes situaciones personales, familiares y sociales.

La charla será impartida por la psicóloga sanitaria experta en neuropsicología María José Viñas Rodríguez y por la psicóloga sanitaria María Ayuso de Dios. Además, estará presidida por el decano del Copcyl, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Zamora del Copcyl, Luisa Velasco Riego.

El encuentro, cuya nueva fecha se concretará dentro del mes de octubre, tiene como objetivo ofrecer claves para comprender mejor la enfermedad mental grave en el día a día, así como pautas para acompañar y apoyar a las personas afectadas y a su entorno.

El ciclo "Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?" cuenta con una amplia trayectoria en Castilla y León. Desde su puesta en marcha en 1993, ha reunido más de 600 charlas en todas las provincias de la comunidad y ha llegado a más de 15.000 castellanos y leoneses.

Con esta actividad, el Copcyl continúa su labor de divulgación y sensibilización en torno a la salud mental, reforzando el papel de la psicología como herramienta de apoyo, prevención y mejora del bienestar de la población.