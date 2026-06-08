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Intentan colar billetes "burdamente" falsos en las ferias de Vista Alegre: la Subdelegación del Gobierno de Zamora alerta a los comerciantes

La Policía Nacional interviene tras la denuncia sobre los billetes que unos jóvenes intentaron introducir en las atracciones de feria instaladas en el barrio zamorano

Billetes falsos.

Billetes falsos. / Cedida

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Alberto Ferreras

Zamora

La celebración de las fiestas del barrio zamorano de Vista Alegre el pasado fin de semana sirvió para que un grupo de jóvenes intentaran colar billetes falsos. No fue una falsificación al uso y ni siquiera llegó a tener oficialmente esa consideración, porque se trataba en un caso de un billete de cinco euros y en el otro de uno de cincuenta, pero ambos tenían impreso dentro del billete la leyenda "copy" para hacer constar que es una copia y no un billete verdadero.

Los detalles de esa supuesta falsificación los ha ofrecido el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras ser informado en la Comisión de Asistencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que celebra semanalmente. Ha explicado que al poner el billete esa palabra inglesa que indica que es una copia y no un billete verdadero, "el Banco de España ni siquiera lo entiende como una falsificación, estaríamos en un caso de fraude". Las víctimas fueron feriantes de las atracciones instaladas y los autores un grupo de jóvenes que intentaron pagar con esos billetes.

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Ante estos casos, y la posibilidad de que otros negocios puedan sufrir fraudes similares, Ángel Blanco ha alertado al comercio para que "miren bien los billetes" que les entregan, ya que no desean que se extienda esa práctica fraudulenta. "Espero que no se produzcan más situaciones, pero en estos últimos días hemos detectado dos casos", ha advertido el subdelegado del Gobierno, que ha admitido lo "burdo" del intento de introducir esos billetes, que se compran para jugar.

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