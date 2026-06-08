Churros, gominolas, sombreros y reclamos taurinos, en los puestos de las fiestas de San Pedro en Zamora

Del ya clásico puesto de venta de churros y patatas fritas de la plaza de la Marina, a los expositores que ponen a la venta los típicos frutos secos, garrapiñadas y gominolas, las fiestas de San Pedro volverán a contar este año en Zamora con comercio de calle que completa la animación festiva en la vía pública que también ofrecen las casetas hosteleras de la Feria de Día.

En lo que respecta a la venta ambulante, la ordenanza reguladora del Ayuntamiento de Zamora establece que los puestos pueden abrir desde el viernes de la próxima semana, día 19 de junio, hasta el martes 30 de junio, un día después de la conclusión oficial de los festejos.

En artículos de artesanía de pequeño tamaño y juguetes, los puestos que se instalarán en el paseo central del parque de la Marina serán un total de catorce, de quince metros cuadrados cada uno de ellos, que abrirán entre las diez de la mañana y las once de la noche, pudiendo cerrar de tres a cinco de la tarde si lo desean.

En las mismas fechas se pueden instalar hasta nueve puestos en la calle Santa Clara y sus principales plazas, así como en San Ildefonso, en un horario de funcionamiento que puede abarcar desde las nueve de la mañana hasta la media noche. En ellos podrán vender almendras garrapiñadas, frutos secos, golosinas y productos similares, quedando prohibida la venta de juguetes, según especifica la ordenanza municipal.

El mismo horario tendrá la ya clásica churrería ambulante que se instala en la plaza de la Marina, frente al bar Benito, y ese intervalo de apertura regirá igualmente para un puesto de perritos calientes que, si se solicita, se instalará también en la Marina, pero en el paseo central.

También se autorizan tres puestos de venta de globos, dos de sombreros en la Feria del Ajo y otro junto a la plaza de toros, donde también habrá un puesto de reclamos y artículos taurinos. En total, 32 expositores de venta ambulante en las fiestas.