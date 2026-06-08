El CEPA Viriato culmina su Plan de Lectura con una experiencia que une literatura, territorio y participación

El CEPA Viriato de Zamora ha clausurado su Plan de Lectura "Lecturas desde el lugar que habitamos", un proyecto desarrollado a lo largo del curso con el objetivo de acercar la literatura al alumnado adulto desde una perspectiva vinculada al entorno, la experiencia personal y la participación activa. La iniciativa ha combinado la lectura de distintas obras con propuestas culturales y educativas diseñadas para enriquecer la comprensión de los textos y fomentar el interés por la creación literaria.

El cierre del programa en el Centro de Educación para Adultos se materializó a través de una actividad que reunió a cerca de 40 estudiantes del centro en una charla-coloquio con el escritor zamorano Jonathan Arribas, autor de una de las novelas trabajadas durante el curso "Vallesordo". La sesión, que se prolongó durante una hora y media, permitió a los asistentes profundizar en los procesos de creación literaria, así como reflexionar sobre los aspectos sociales, emocionales y territoriales presentes en la obra analizada.

El CEPA Viriato de Zamora culmina su Plan de Lectura con un encuentro literario. / Cedida / LZA

La actividad se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, favoreciendo el intercambio de impresiones y el debate entre los asistentes. El alumnado tuvo la oportunidad de formular preguntas al escritor zamorano, compartir sus puntos de vista y analizar algunos de los conflictos y valores que articulan la narración, convirtiendo la lectura en una experiencia colectiva que fue más allá de las páginas del libro.

Durante la conversación, Jonathan Arribas abordó diferentes aspectos relacionados con la creación de su primera novela y explicó algunos de los elementos que dieron forma a la construcción de Nico, el protagonista de la historia. Enriquecedora cita que ha sido posible gracias a la colaboración del Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE) de Zamora, tal y como han reseñado desde el propio centro educativo.

La clausura de esta iniciativa pone fin a un programa que ha apostado por una manera de entender la lectura estrechamente vinculada al territorio. A lo largo del curso, el alumnado ha podido conocer de primera mano algunos de los espacios relacionados con las obras propuestas, integrando la experiencia lectora con el descubrimiento de lugares significativos para la literatura.

El CEPA Viriato de Zamora culmina su Plan de Lectura con un encuentro literario. / Cedida / LZA

Entre las actividades realizadas destacan las visitas a Salamanca, en relación con la figura de Miguel de Unamuno, así como al Lago de Sanabria y a San Martín de Castañeda, escenarios fundamentales para comprender el contexto de la novela "San Manuel Bueno, mártir". Estas salidas han permitido conectar los contenidos literarios con la realidad geográfica y cultural de los espacios que inspiraron las obras.

El programa también ha incorporado propuestas orientadas a fomentar la creatividad y la participación. Los estudiantes han protagonizado dramatizaciones de fragmentos literarios y han participado en la grabación de pódcast a través de la radio escolar del centro, explorando nuevas formas de acercarse a los textos y compartir sus reflexiones.

A ello, se han sumado experiencias de lectura digital mediante dispositivos electrónicos. Las tablets han servido como herramienta para trabajar "La Clave", una obra que transporta a los lectores a una Zamora marcada por la historia, el misterio y numerosos referentes culturales, demostrando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para complementar el aprendizaje.

Con motivo del Día del Libro, el CEPA Viriato organizó además un concurso de knolling literario, una técnica fotográfica basada en la composición cenital de objetos. El alumnado creó imágenes inspiradas en las lecturas realizadas durante el curso, dando forma a relatos visuales que permitieron explorar nuevas vías de expresión artística vinculadas a la literatura.

Programa que pone de relieve la apuesta del CEPA Viriato por una forma de aprender en la que la lectura trasciende el aula y se convierte en una herramienta para conocer el entorno, compartir experiencias y participar activamente en la vida cultural. Un planteamiento especialmente significativo en un centro donde conviven estudiantes de edades y trayectorias muy diferentes, unidos por el interés de seguir aprendiendo.