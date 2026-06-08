El campeonato mundial de callos y un congreso internacional de panes y harinas buscan identificar a Zamora como la ciudad referente en panificación

Zamora pretende conquistar el mapa de la panadería española y que sea identificada como la ciudad de referencia en ese sector y el de las harinas. Con ese objetivo, este año se celebra en la ciudad un aperitivo del gran evento PanFest que está programado para 2027, en las fechas de la tercera semana de septiembre que deja libre Fromago los años impares.

Ese aperitivo del PanFest 2027 tendrá lugar dentro de tan solo unos días, con el desarrollo de un importante congreso internacional. El encuentro, al que acudirán reputados maestros panaderos, investigadores y prescriptores del pan; se ha fijado para el lunes y el martes de la próxima semana y tendrá a su vez un prolegómeno de carácter más popular el próximo domingo día 14 en la Plaza Mayor de Zamora.

Hasta una treintena de expertos de seis países participarán en el I Congreso Internacional de Panes y Harina y el día antes de su celebración la ciudad acogerá el IX Campeonato Mundial de Callos, que en anteriores ediciones se ha celebrado en Madrid o en el marco del congreso San Sebastián Gastronomika, según han informado los promotores de estos eventos en rueda de prensa.

Las actividades forman parte del programa PanFest, que pretende posicionar la ciudad del Duero como capital del pan y la harina y para ello se ha organizado un conjunto de acciones que contarán este año con un presupuesto de 120.000 euros y que tendrán continuidad en 2027 con la celebración de una feria de calle aún más ambiciosa sobre este producto y un campeonato internacional de panadería.

El Congreso Internacional de Panes y Harina PanFest está promovido por la entidad Caja Rural de Zamora, con el apoyo de las principales instituciones zamoranas (Ayuntamiento de Zamora, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León) y se desarrollará los días 15 y 16 de junio. En él intervendrán expertos de Andorra, Argentina, España, Georgia y Portugal.

El encuentro científico y de expertos sobre el pan y la harina servirá además para entregar la primera edición del Premio PanFest, que recaerá en el panadero y escritor IbanYarza.

Entre los ponentes del congreso figuran profesionales del obrador de prestigio que han integrado el pan artesano en la alta cocina y que sirven a restaurantes con estrellas Michelín, así como los máximos responsables de las Indicaciones Geográficas Protegidas del Pan Gallego y del Pan de Cruz de Ciudad Real, y el crítico gastronómico y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel.

El pan, Patrimonio de la Humanidad

Entre los participantes llegados de otros países se encuentran el italiano Giusseppe Iannoti, que ha creado su propia marca de pasta; el argentino Ramón Garriga, que es el profesional del sector con más seguidores en redes sociales; o el panadero georgiano Zaza Ivanidze, que expondrá la experiencia de su país para convertir el pan en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad reconocido por la Unesco, han detallado desde la organización.

En la nómina de profesionales que intervendrán en el congreso se citan igualmente los ganadores del título de Mejor Panadero del Mundo de los años 2021 y 2024, el sevillano Domi Vélez y la portuguesa Elisabete Ferreira, respectivamente.

Como actividad previa al congreso, el próximo domingo día 14 la Plaza Mayor de Zamora acogerá a las doce del mediodía el IX Campeonato Mundial de Callos, que disputan ocho finalistas, entre ellos un cocinero zamorano, según han avanzado los organizadores. No será el único plato adecuado para acompañar con pan que se olerá el próximo domingo en la Plaza Mayor, ya que tras ese concurso, a las 13.00 horas se ha programado un evento popular gastronómico en el que se combinarán guisos ofrecidos en formato tapa con distintos panes tradicionales de la provincia de Zamora para acompañar. Los platos de ese Tapas PanFest los elaborarán siete restaurantes con tradición de la ciudad y provincia y alumnado de los ciclos de restauración del CIFP Ciudad de Zamora.

Las tapas serán generosas en cantidad y se ofrecerán a un precio de dos euros, mientras que la bebida podrá adquirirse en los establecimientos de hostelería de la zona, preparados para la ocasión. Una propuesta para abrir el apetito de cara al gran banquete del PanFest de 2027, el nuevo Fromago del pan identificativo de Zamora.