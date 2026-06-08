La campaña "Ningún hogar sin alimentos" arranca este martes tras recaudar más de 13.500 euros en Zamora en 2025

La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), junto con la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank, ha hecho un llamamiento a la participación en la séptima edición de la campaña solidaria "Ningún hogar sin alimentos", que arranca este martes 9 de junio con el objetivo de apoyar a las familias que acuden a los Bancos de Alimentos.

En Zamora, esta iniciativa recaudó en 2025 más de 13.500 euros, mientras que en el conjunto de Castilla y León la cifra superó los 136.300 euros. A nivel nacional, la campaña logró el pasado año alrededor de 2,1 millones de euros, una cantidad equivalente a 1.395 toneladas de alimentos básicos, distribuidas por toda España a través de los Bancos de Alimentos asociados a FESBAL y de cerca de 6.000 entidades sociales colaboradoras.

Desde su puesta en marcha en 2020, ‘Ningún hogar sin alimentos’ ha permitido recaudar más de 13 millones de euros en el conjunto del país y superar las 12.500 toneladas de alimentos básicos.

La nueva edición comienza con una aportación inicial de un millón de euros por parte de la Fundación ”la Caixa”, como ya ocurrió en campañas anteriores. La recaudación se distribuirá por todas las provincias.

La campaña se enmarca en un contexto en el que, según el informe El estado de la pobreza 2025, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), alrededor de 10 millones de personas en España (el 19,5% de la población) se encontraban en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales. Esta situación afecta directamente a la capacidad de muchas familias para cubrir necesidades básicas, incluida una alimentación adecuada.

Fesbal ha advertido de la precariedad que atraviesan muchas familias, una realidad que no siempre resulta visible. Según la organización, muchas de ellas dependen de los Bancos de Alimentos para acceder a una alimentación integral y poder hacer frente a otros gastos domésticos, como las facturas de la luz, el agua o los costes vinculados a la educación de sus hijos.

El presidente de Fesbal, Pedro Llorca, ha destacado que “detrás de las cifras de pobreza y exclusión social hay millones de personas y familias que afrontan dificultades reales para cubrir una necesidad tan básica como la alimentación”. Llorca ha subrayado además que los Bancos de Alimentos desempeñan “una labor imprescindible para garantizar una alimentación digna a quienes más lo necesitan” y ha apelado a la solidaridad de la ciudadanía, las empresas y las instituciones.

Por su parte, el subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, ha señalado que en España 12,6 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, y que uno de cada tres niños crece en contextos marcados por la falta de recursos y oportunidades. Simón ha defendido la necesidad de complementar los programas de acompañamiento social con la cobertura de recursos básicos como la alimentación.

El director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda, ha recordado que la pobreza alimentaria obliga a muchas familias a tomar decisiones difíciles para cubrir sus necesidades esenciales. En este sentido, ha señalado que la campaña ofrece distintos canales de donación para que cualquier persona, sea o no cliente de la entidad, pueda colaborar.

Los Bancos de Alimentos cuentan además con unas 3.320 personas voluntarias en todo el país, encargadas de preparar, organizar y ayudar a distribuir los alimentos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a una alimentación digna.