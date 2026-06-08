Un autobús itinerante acerca las bondades de los lácteos europeos a los consumidores zamoranos

"Hay que ser conscientes de la importancia de consumir tres lácteos al día", dice Nuria María Rivas, directora gerente de la Interprofesional Láctea durante la presentación del roadshow de los lácteos, "una campaña europea titulada "Cuenta con los lácteos europeos", impulsada por la Organización Interprofesional Láctea y financiada por la Comisión Europea, para dar a conocer la sostenibilidad social, medioambiental y económica de los alimentos lácteos europeos de origen español", explica Rivas. "Y, además, la importancia de por qué tenemos que consumir tres lácteos al día. Que es muy fácil. Con un simple vaso de leche, dos yogures o una porción de queso, ya estás consumiendo esos tres lácteos que son necesarios", añade.

A.B.G.

Un autobús itinerante por toda España y vinilado por el prestigioso artista ilustrador Óscar Alonso (@72kilos) llega a Zamora para acercar las bondades de estos alimentos al consumidor urbano durante el lunes 8 y martes 9 de junio en horario de 11.00 horas a 19.00 horas: "Es cierto que el consumo de los lácteos no ha caído demasiado, sobre todo en quesos y otros productos, sí que es verdad que no es el consumo idóneo", narra Rivas. "Por ejemplo, en quesos, el consumo per cápita en España es de nueve kilos al año frente a 21 kilos que se consumen en la Unión Europea", ejemplifica.

"Hay que seguir animando a la gente", dice Rivas. Pero, ¿cómo?: "En este autobús tenemos una serie de actividades para incentivar al consumo de los lácteos. Primero, ponemos un vídeo donde explicamos la sostenibilidad medioambiental, económica y social de este sector. Luego, las azafatas realizan una serie de cuestiones a los presentes para ver si se ha comprendido bien el vídeo. Por último, contamos con una ruleta donde te puede tocar desde un carro de la compra, hasta una bolsa u otros detalles", enumera. "Además, es completamente gratuito", añade.

¿Por qué es tan importante el consumo de lácteos?

El aporte nutricional del calcio es necesario no solo para los niños que están creciendo, sino también "para esa población adulta con problemas de pérdida de muscularidad ósea". Además, "es importante que, aunque el consumidor sea libre para elegir cualquier alimento, sepa la importancia de las propiedades nutricionales entre lácteos versus bebidas vegetales", narra.

"Es muy importante que sepas que cuando estás comprando, consumiendo un producto lácteo de la zona, estás aportando tu granito de arena para ese problema que tenemos del medio rural, de ese abandono del medio rural", concluye la directora gerente.