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Un autobús con 35 viajeros sufre un accidente al atropellar un ciervo en la carretera Nacional 631 en Zamora

Los pasajeros tuvieron que regresar a Salamanca en otro autocar por los daños sufridos por el vehículo

Foto de archivo de un accidente de tráfico provocado por un ciervo.

Foto de archivo de un accidente de tráfico provocado por un ciervo. / A. S. (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

Los accidentes de tráfico provocados por la fauna están a la orden del día, especialmente en las carreteras que transcurren por zonas en las que abundan las especies de caza mayor como la reserva de la Sierra de la Culebra de Zamora. Un ejemplo de ello es el siniestro registrado el pasado fin de semana y del que ha informado este lunes el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

El accidente tuvo lugar el viernes por la noche y se vio implicado un autobús que viajaba con destino a Salamanca y en el que iban 35 viajeros. En la carretera Nacional 631, a la altura del término municipal de Otero de Bodas, se cruzó un ciervo al que el autocar atropelló. Afortunadamente, todos los pasajeros salieron ilesos, pero el vehículo sufrió daños que le impidieron continuar su marcha. Por ello, los viajeros tuvieron que esperar la llegada de otro autobús fletado por la empresa que realizaba el servicio para que los pasajeros se subieran en él y pudieran continuar camino hacia Salamanca.

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Hasta el lugar se desplazaron agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, que se encargaron de señalizar el lugar del siniestro, dar paso y ofrecer apoyo a los viajeros hasta el cambio de autobús.

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