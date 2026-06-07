De Zamora a Madrid por la fe: la experiencia de los jóvenes que han vivido de cerca la visita del papa León XIV

Madrid era un auténtico hervidero de gente desde primera hora de la mañana. Miles de personas que se agolpaban en las calles del centro para poder estar lo más cerca posible del papa León XIV en su visita oficial a la capital. Los más afortunados, que verían al pontífice bien cerca, se aferraban a las vallas sin importar las pocas horas de sueño. Entre ese grupo estaban los jóvenes zamoranos que habían viajado a Madrid para este acontecimiento. “No hemos tenido tanta suerte como en la vigilia del sábado, pero hemos estado cerca”, asegura María Carrascal, del equipo de Pastoral Juvenil.

A ninguno de ellos les importó que el despertador sonara esta mañana a las cinco. “Desayunamos y nos pusimos rumbo a la plaza donde se iba a celebrar la eucaristía, se podría decir que casi abrimos nosotros la calle, cogimos buen sitio, junto a la valla, en un jardín y con sombra, preparados para ver pasar al papa”, sonríe.

El grupo de jóvenes zamoranos, a la espera de la llegada del papa por su calle. / Cedida

La humanidad que les ha pedido a los jóvenes es el mensaje con el que se queda de esta jornada. “Nos pide que no tengamos miedo, que nosotros somos el futuro y a él le hace feliz ver ese futuro tan vivo y que sigue hacia adelante”, subraya esta joven zamorana, quien también valora el haber podido compartir esta experiencia no solo con sus compañeros, sino también con jóvenes de otras diócesis, como los sevillanos con quienes compartieron horas de espera durante la mañana.

Reflexión sobre lo vivido

También ha compartido después, una de vez de regreso al colegio donde se alojaban, una reflexión sobre todo lo vivido este fin de semana. “Lo que más se ha repetido es el agradecimiento por el papa que tenemos, por lo cercano que es y los mensajes que nos ha transmitido tan concretos, además de la compañía”, resume.

“Estamos agotados, pero felices”, reconoce, orgullosa también de haber podido ver al León XIV por segunda vez en menos de un año, ya que el pasado verano participo en el Jubileo, que le llevó hasta Italia. “Me ha encantado volver a verlo y escuchar lo que nos tiene que decir porque, al fin y al cabo, es el representante de dios en la tierra”, apunta.

Compartir la fe con otros

En ese mismo grupo de zamoranos ha estado David Tejedor, quien no se lo pensó dos veces a la hora de pode vivir “una oportunidad especial para compartir la fe con otras personas y vivirla de una forma más comunitaria” este fin de semana en Madrid, con la visita del papa León XIV. “Yo me he criado en la Medalla Milagrosa, un colegio del que me siento muy orgulloso y creo que esa educación y esos valores dejan huella hoy”, añade, en relación a lo vivido en estas últimas horas.

Los zamoranos, a pleno sol en el centro de Madrid. / Cedida

También valora, como su compañera, el mensaje que el pontífice ha lanzado a los jóvenes, un mensaje “de esperanza, de cercanía y de confianza en nosotros”, agradece. “Siento que se nos está acercando desde la invitación, no desde la imposición, animándonos a caminar, a buscar respuestas y a vivir la fe como personas del mundo”, diferencia.

Y todo esto lo ha transmitido en un ambiente festivo en Madrid que también le ha dejado huella. “Había alegría, respeto y mucha sensación de comunidad. Pudimos ver personas muy distintas, algunas más implicadas en la fe y otras quizá en búsqueda, pero todos compartían ilusión y gas de vivir algo con sentido”, asegura.

Unidos por la misma razón

Para este joven zamorano, estar rodeado de tantos miles de personas, reunidas por la misma razón, “demuestra que hay futuro para la Iglesia, porque la fe no entiende de edad, pero sí necesita hablar el lenguaje de cada generación. No buscamos más que autenticidad, coherencia y una Iglesia cercana a los problemas reales”, considera.

Cuatro de los jóvenes zamoranos que han viajado a Madrid para ver al papa León XIV. / Cedida

Tanto María como él se quedan con una experiencia en positivo, “que demuestra que sigue habiendo jóvenes con ganas de creer, compartir y construir con sentido”, concluye.

El autobús de regreso a Zamora hace el viaje en completo silencio, atrás queda el bullicio de estos dos días, en los que la fe ha sido protagonista. Ahora queda reflexionar todo lo vivido e incluirlo en su camino de fe, que ha dado pasos de gigante con esta ilustre visita a España.