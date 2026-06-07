Niños y adolescentes zamoranos que despuntan como programadores de videojuegos: cantera local en la mayor industria del entretenimiento

Más de una veintena de niños y adolescentes zamoranos han dado sus primeros pinitos como programadores de videojuegos a lo largo del curso que ahora termina. La suya no ha sido una actividad extraescolar cualquiera. Han empleado tres horas a la semana en profundizar en los videojuegos desde una óptica diferente, no la del jugador, sino la del programador.

De hecho, en el futuro pueden ponerse grandes metas como la de ser creadores de videojuegos de Nintendo o, sin tener que salir de su tierra, de estudios locales que despuntan como el zamorano Gamez. Precisamente ha sido esa empresa dedicada a la industria del videojuego la que ha promovido junto a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Zamora la formación impartida desde principios de curso, dos días a la semana, en la sala de informática del centro cultural de la Alhóndiga.

El examen de fin de curso lo han tenido esta jornada dominical en el CYL Games Show. Tras aprender durante los dos primeros trimestres las nociones básicas y la mecánica para hacer un videojuego a partir del programa Construct 3, los últimos meses del curso, desde después de Semana Santa, los han dedicado a diseñar su propio juego electrónico y la presentación de todos ellos la han realizado en el evento que se desarrolla en Ifeza.

Curso de programación de videojuegos. / Víctor Garrido

Estos alumnos aventajados, que ya piensan en que el año que viene puedan asistir a un curso más avanzado para seguir aprendiendo en su formación como programadores, tienen entre nueve y dieciséis años. El profesor que les ha enseñado a hacer su propio videojuego partiendo de cero, Pablo Tamames, es un joven zamorano que en su día, cuando estudiaba en el instituto, se planteó el mismo reto.

Él no tuvo la suerte de contar con un curso específico de programación de videojuegos y debió guiarse por tutoriales de Youtube y a base de pruebas y errores para hacer cada vez juegos electrónicos más avanzados. De hecho, llegó a ganar en dos ocasiones el concurso de Zamora de diseñadores de videojuegos y el estudio Gamez lo fichó para formar parte de su equipo. Aunque ya se dedica profesionalmente a ello con veintipocos años, sigue aprendiendo y cursa en la Escuela Politécnica Superior de Zamora el grado de Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos.

Tamamess confiesa que se metió en el mundo de los videojuegos "aprendiendo un poco por mi cuenta e investigando, que es lo que me interesaba". Reconoce que ahora se podría decir que se dedica profesionalmente a ello, "pero sigo aprendiendo, porque aún me queda mucho camino por recorrer".

Sobre su experiencia como profesor del curso impartido por Gamez Studio en el centro cultural de la Alhóndiga, destaca lo curioso que supone que haya alumnado de tantas edades distintas interesadas en al programación. "Está bien que se interesen por estos temas, que es algo actual", admite, para explicar que en el curso han mostrado interés y han ido "viendo poco a poco cómo es esto de diseñar un juego como a los que ellos suelen jugar y tener el poder de hacerlo ellos".

Es curioso que haya tantas edades distintas interesadas, desde chavales pequeños de 9 años a algunos de 16 años, está bien se interesen por estos temas que es algo actual, han ido mostrando interés viendo poco a poco como esto de hacer un juego y tener el poder de hacer un juego como a los que ellos suelen jugar

Entre esos zamoranos precoces que han aprendido a hacer su propio videojuego figura Nacho, que ha ideado un gato que tiene que recorrer mundo y superar obstáculos y retos en ese recorrido, según detalla. Otro compañero de clase, Pablo, explica que se ha inspirado en una serie de boxeo que ve en Netflix para un videojuego en el que tiene que dar puñetazos a un saco de boxeo para ganar fuerza y de esa forma poder hacer compras virtuales para ser aún más fuerte.

Zona del Chash Royale en CYL Games Show. / Víctor Garrido

Carlos, por su parte, muestra en el CYL Games Show un juego en el que "eres un mecánico con muchos cachivaches y tienes que ir matando monstruos por la ciudad, según los vas matando vas consiguiendo monedas y con ellas puedes comprar armas para matar monstruos más complicados".

Uno de los juegos desarrollados por los alumnos del curso. / Víctor Garrido

Son solo tres ejemplos de los 23 preadolescentes y adolescentes zamoranos que han presentado sus videojuegos en el evento de Ifeza, donde han recibido un diploma acreditativo de haber superado el curso y, como no, también han tenido tiempo para jugar e inspirarse para la elaboración de nuevos videojuegos.

Tras celebrarse el sábado la final mundial de Dead By Daylight, que ganó Portugal a España y el Campeonato de España de Farming Simulator, este domingo el CYL Games Show han acogido un torneo de deporte electrónico del popular juego Fortnite, además de competiciones de Clash Royale y, por la tarde, un espectáculo de K-Pop.