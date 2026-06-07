Nicanor Santos, presidente de Caja Rural de Zamora: «El medio rural no es un nicho de mercado, es nuestra casa»

¿Qué supone para Caja Rural de Zamora recibir el Premio Tierras de Zamora al Proyecto Empresarial?

Es un orgullo inmenso y un reconocimiento al compromiso diario de todo nuestro equipo. Este premio valida nuestra apuesta por un modelo de banca de proximidad que crece junto a nuestra tierra con un impacto social positivo y sostenible.

Hay pocas entidades financieras que mantengan una presencia tan cercana en el medio rural. ¿Por qué sigue siendo una prioridad para Caja Rural?

Porque es nuestra esencia. Nacimos en Zamora para servir a los zamoranos y el medio rural no es un nicho de mercado, es nuestra casa. Nuestra prioridad es garantizar la inclusión financiera, evitando la exclusión bancaria en pueblos donde otros han cerrado sus puertas, porque creemos que la igualdad de oportunidades empieza por tener acceso a servicios financieros básicos.

Muchas asociaciones culturales, deportivas y sociales de Zamora identifican a Caja Rural como uno de sus principales apoyos. ¿Forma parte de la filosofía de la entidad devolver a la sociedad parte de lo que recibe de ella?

Es, sin duda, uno de nuestros pilares fundamentales a través del Fondo de Educación y Promoción y de nuestra Fundación. Entendemos que nuestra razón de ser es revertir nuestros beneficios en la sociedad que los genera, impulsando la cultura, el deporte y el bienestar social para hacer de nuestra provincia un lugar mejor donde vivir y desarrollarse.

Si tuviera que señalar algún proyecto o colaboración que refleje especialmente los valores de Caja Rural, ¿cuál destacaría?

Es difícil elegir uno, pero destacaría nuestro apoyo constante al sector agroalimentario local. Proyectos que fomentan la digitalización, la modernización de las explotaciones y la creación de empleo juvenil en el entorno rural son los que mejor reflejan nuestra vocación de servicio y motor económico para Zamora.

Debemos hacer de nuestros pueblos lugares atractivos para la inversión y para desarrollar un proyecto de vida

¿Cuáles son hoy las principales fortalezas económicas de la provincia?

Contamos con un sector agroalimentario de excelencia, una industria transformadora con productos de calidad reconocida, un sector turístico en auge vinculado al patrimonio y la naturaleza, y, sobre todo, un capital humano resiliente y trabajador que es nuestra mayor ventaja competitiva.

¿Y cuáles son los desafíos más urgentes que debemos afrontar como territorio?

El reto demográfico es el más urgente. Debemos trabajar en la fijación de población mediante la mejora de la conectividad digital y física, fomentar el relevo generacional en el campo y hacer de nuestros pueblos lugares atractivos para la inversión y el desarrollo de proyectos de vida modernos.

¿Qué papel puede jugar una entidad como Caja Rural para fijar población y generar oportunidades en el medio rural?

El papel de acompañamiento y facilitador. No solo mediante la financiación de proyectos emprendedores, sino también actuando como dinamizador del territorio, colaborando con las administraciones para atraer talento y ofreciendo soluciones que permitan a los jóvenes quedarse aquí, donde quieren estar.

¿Qué han significado para usted estos años como presidente de Caja Rural de Zamora?

Han sido años de responsabilidad. A nivel personal, ha supuesto un auténtico honor representar a una institución que ha formado parte de mi vida y de mi desarrollo profesional. Ha sido una etapa de enorme compromiso, en la que he procurado desempeñar mi labor con rigor, prudencia y cercanía, valores que siempre han caracterizado a esta casa.

¿Qué cree que ha aportado como presidente durante estos años?

Creo haber contribuido a dar continuidad a un modelo de gestión sólido y responsable, sin dejar de impulsar la adaptación de la entidad a los nuevos retos y oportunidades. Durante esta etapa hemos seguido fortaleciendo nuestra solvencia y cercanía, manteniendo nuestra esencia cooperativa y nuestro compromiso con las familias, empresas y el desarrollo económico y social de nuestra provincia.

La transformación digital está cambiando la forma de relacionarse con los clientes. ¿Cómo afronta Caja Rural de Zamora este proceso?

La afrontamos como una oportunidad para mejorar el servicio sin perder nuestra esencia. Apostamos por herramientas digitales que aporten comodidad y eficiencia, pero siempre complementadas con la atención personal y cercana que nuestros clientes valoran. La tecnología debe acercarnos más a las personas, no alejarnos de ellas.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los zamoranos tras recibir este reconocimiento?

Quiero agradecer la confianza que depositan en nosotros cada día. Este premio pertenece también a nuestros socios, clientes, empleados y a toda la sociedad zamorana. Seguiremos trabajando con responsabilidad, cercanía y compromiso para contribuir al desarrollo de nuestra provincia y estar al lado de quienes hacen posible su futuro.