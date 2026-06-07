¿Qué hay detrás de un vaso de leche? El roadshow de los lácteos llega a Zamora

Un autobús convertido en espacio divulgativo, una propuesta visual firmada por uno de los ilustradores más seguidos de España y una invitación a reflexionar sobre cómo las decisiones cotidianas de compra pueden contribuir a construir un sistema alimentario más sostenible. Esa es la propuesta con la que el roadshow de los lácteos europeos llega a Zamora dentro de la campaña «Cuenta con los lácteos europeos», impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con el apoyo de la Unión Europea.

La iniciativa, que recorre distintas ciudades españolas, busca acercar al consumidor urbano una realidad que muchas veces permanece alejada de su día a día, es decir, el trabajo que desarrollan ganaderos y ganaderas, cooperativas y fabricantes para producir alimentos lácteos de calidad, comprometidos con el medio ambiente, el bienestar animal, la economía rural y la sostenibilidad.

Zamora se incorpora ahora a un recorrido nacional que ya ha pasado por Bilbao, Santander, Palencia, Oviedo, Santiago de Compostela y Vigo, y que continuará posteriormente por Ávila, Pamplona, Zaragoza y Barcelona. El objetivo es generar un espacio de encuentro entre productores y consumidores, mostrando de forma cercana y accesible el papel que desempeña el sector lácteo europeo en la alimentación y en el desarrollo de los territorios rurales.

El roadshow de los lácteos, impulsado por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con el apoyo de la UE, durante su recorrido por España. / Cedida / LZA

La unidad móvil hará parada el lunes 8 y el martes 9 de junio, en horario de 11.00 a 19.00 horas, en el Parque de La Marina de Zamora. Un original autobús cuyo diseño es obra del ilustrador Óscar Alonso, conocido por millones de seguidores en redes sociales como @72kilos. A través de sus ilustraciones, la campaña construye un relato cercano y optimista que conecta con públicos de todas las edades.

En el interior, los visitantes encontrarán un espacio moderno y confortable donde podrán visualizar contenidos audiovisuales sobre los avances y compromisos del sector lácteo en materia de sostenibilidad. Los asistentes podrán conocer cómo se trabaja para reducir el impacto ambiental de la producción, fortalecer las economías rurales y contribuir a la lucha contra la despoblación, además de descubrir el valor nutricional de los alimentos lácteos dentro de una dieta equilibrada.

La experiencia incluye también materiales divulgativos especialmente diseñados para la campaña, como el denominado «carro de la sostenibilidad láctea», bolsas reutilizables para la compra, imanes y adhesivos coleccionables que transmiten mensajes vinculados al consumo responsable y a la elección de productos lácteos europeos.

Uno de los espacios más dinámicos del recorrido será la denominada «ruleta láctea de la suerte», una actividad participativa con la que los visitantes podrán poner a prueba sus conocimientos y optar a distintos premios directos mientras descubren curiosidades sobre la producción láctea y sus beneficios.

Consumo responsable

La campaña pone el foco en la importancia de los pequeños gestos cotidianos. Apostar por alimentos de proximidad, evitar el desperdicio alimentario o reutilizar materiales son algunas de las acciones que se presentan como herramientas al alcance de cualquier ciudadano para contribuir a un modelo de consumo más responsable y respetuoso con el planeta.

El roadshow de los lácteos, impulsado por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con el apoyo de la UE, durante su recorrido por España. / Cedida / LZA

La llegada del roadshow a Zamora se enmarca así en una iniciativa que ha cosechado una notable acogida entre los consumidores españoles. Los resultados obtenidos durante el primer año de campaña reflejan una valoración muy positiva por parte del público y una mejora significativa en el conocimiento sobre los alimentos lácteos, su origen europeo y los esfuerzos del sector en materia de sostenibilidad.

Tres lácteos al día

Los datos muestran además la relevancia que los lácteos siguen teniendo en la alimentación diaria de los españoles. Según los estudios manejados por la campaña, estos alimentos están presentes en el 98% de los hogares. Asimismo, 7 de cada 10 responsables de compra afirman conocer la recomendación de la comunidad científica y de las principales guías alimentarias de consumir al menos tres lácteos al día. Sin embargo, solo el 45% de la población alcanza actualmente esa cantidad recomendada.

En este contexto, la iniciativa también pretende poner en valor el papel que desempeña el sector lácteo europeo en la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles y eficientes. Sus avances medioambientales, junto con su valor nutricional y su estrecha vinculación al territorio, sitúan al sector como un actor clave en los retos de futuro de la alimentación. No obstante, los impulsores de la campaña recuerdan que este proceso requiere igualmente la implicación de los consumidores, fomentando hábitos responsables que contribuyan a una alimentación más saludable y respetuosa con el planeta.