Docentes de España y Portugal intercambian experiencias para fortalecer el bilingüismo en la frontera

Un total de 55 centros educativos españoles y portugueses y más de 2.300 alumnos forman parte del proyecto Escuelas Bilingües e Interculturales de Frontera, una iniciativa de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Una representación de los 167 docentes de La Raya se dieron cita esta semana en Zamora para participar en un intercambio de experiencias, donde se evaluaron los retos y oportunidades de este proyecto en diferentes mesas redondas.

Los docentes, en una de las actividades en el IES Claudio Moyano. / Cedida

Además, el centenar de profesores participantes expusieron los trabajos realizados por sus alumnos y presentaron pequeños vídeos que destacaban las actividades dinamizadas. En estas jornadas, estuvo presente el director general de Innovación Educativa y Formación Docente de la Consejería de Educación, Luis Domingo González, quien destacó que "proyectos como este son una fuerza revolucionaria para los territorios, porque fomentan la igualdad".

Encuentro de lenguas y culturas

Por su parte, Ana Paula Laborinho, directora general de Multilingüismo y Promoción de las Lenguas Portuguesa y Española de la OEI, añadió que esta iniciativa docente "no se concibió como un trabajo más, sino que quiere ser trasversal a todas las áreas de intervención de los profesores", lo que se traduce en un encuentro "de lenguas y culturas que se cruzan en el día a día", aseguró Filipa Soares, agregada para asuntos de educación de la Embajada de Portugal en España, también presente en estas jornadas.

Lenguas que enriquecen el aula

"Este encuentro sirve para preparar nuevas ideas y dar continuidad a un proyecto que es un ejemplo de éxito de la cooperación educativa entre España y Portugal", consideró Elena Castro, jefa de servicio de Innovación y Programas Educativos.

La riqueza de este intercambio nace de una educación en multilingüismo y interculturalidad "que ya no son una opción, sino una necesidad", subrayó Lucas Navareño, asesor técnico docente del servicio de Coordinación Educativa de Extremadura.

El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal y de las estructuras responsables del sector educativo de Castilla y León.