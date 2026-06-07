Cámaras contra el fuego con inteligencia artificial para el bosque de Valorio de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora estudia instalar cámaras de vigilancia antiincendios en el bosque de Valorio que, mediante un sistema que utiliza Inteligencia Artificial, avise de cualquier conato de incendio que se produzca en el bosque periurbano de la ciudad, casi al instante.

El anuncio de la posibilidad de implantar ese sistema lo realizó el concejal de Infraestructuras, Pablo Novo, tras presentar la mayor intervención acometida en el bosque de Valorio en el último medio siglo. En el balance de esa actuación integral llevada a cabo en el conocido como el pulmón verde de la ciudad a través del programa Renaturaliza, Novo ofreció los detalles de unos trabajos medioambientales que acaban de concluir y que abarcan una treintena de hectáreas de Valorio.

Se han hecho clareos por debajo de los árboles para evitar que, en caso de incendio, haya una mayor cantidad de combustible. También se han eliminado un número importante de ejemplares que requerían su retirada, bien porque estaban enfermos, secos, sin vigor, se situaban muy cercanos a otros sin que hubiera espacio para que crecieran los dos, eran de especies invasoras o habían crecido torcidos o bajo otros árboles que le impedían desarrollarse. Esos factores condicionaban su crecimiento e incrementaban el riesgo de caída, motivo por el que se aconsejó su retirada, con el aval de expertos de la Universidad de Salamanca y de la Fundación Biodiversidad.

El número de árboles retirados ha sido de entre 100 y 150 pies por hectárea, lo que supondría haber retirado entre 3.000 y 4.500 ejemplares problemáticos en las 30 hectáreas de actuación, según las cifras aportada por el edil. Para compensarlo también ha habido un número importante de nuevas plantaciones.

Nueva señalización en Valorio incluida en la actuación integral. | CEDIDA

En concreto han sido 4.400 los nuevos ejemplares de especies autóctonas con los que se ha reforestado. Entre ellos, el edil ha destacado la plantación de 280 ejemplares de olmo, una especie que se vio mermada a causa de la grafiosis, contra la que están inmunizadas las nuevas plantaciones.

El pulmón verde de la ciudad, tras esta intervención, es más fuerte de cara al riesgo de incendio forestal, ya que se han habilitado dos nuevas pistas que favorecen la llegada de los medios de extinción y los servicios de emergencias a las zonas más inaccesibles del bosque, a lo que se suma el efecto de los clareos bajo los árboles que reducen el riesgo de propagación del fuego desde el suelo hasta las copas. Estas nuevas pistas funcionan además como sendas peatonales y caminos ciclables. Junto a la mejora forestal, la intervención en Valorio, cuyos trabajos se adjudicaron por 335.000 euros financiados en su mayor parte con fondos europeos del Renaturaliza, ha buscado reforzar la biodiversidad y acercar el bosque a la ciudadanía.

Para ello, se han instalado catorce cajas nido, quince comederos para aves, tres hoteles de insectos y se ha habilitado un corredor para lepidópteros y otra serie de polinizadores. Valorio es ahora "más resiliente", está en mejores condiciones y ha reforzado sus valores medioambientales, "pensando en las generaciones futuras".