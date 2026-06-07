Educación
5.500 familias zamoranas se beneficiarán el próximo curso del programa Releo Plus
Los alumnos recibirán libros de texto gratuitos para sus estudios
Con la promesa de facilitar el acceso gratuito a los libros de textos a las familias de Castilla y León que más lo necesitan, la Consejería de Educación publicará en los próximos días los datos correspondientes a la primera fase de beneficiarios del programa Releo Plus para el próximo curso 2026-2027.
En Zamora, serán 5.500 familias las que se beneficiarán de esta ayuda regional. Tanto en los tablones de las direcciones provinciales de Educación como en el propio Portal de Educación podrán comprobar los detalles de esta subvención, que se reparte entre 75.817 familias de todo Castilla y León.
Eso significa que el 66 % del alumnado de la comunidad de enseñanzas obligatorias, es decir, Educación Primaria y Secundaria, que ha presentado solicitud tendrá de forma gratuita los libros de texto y el material curricular que utilizará el próximo curso.
Provincias y reparto
Las ayudas se reparten de la siguiente manera: en Ávila habrá 6.974 beneficiados, a los que hay que sumar las 9.175 familias de Burgos, otras 13.052 que residen en León, 5.308 de Palencia, 11.307 en Salamanca, 5.668 en Segovia, más las 2.983 de Soria y, la cifra más alta, en Valladolid, con 1.5850 estudiantes beneficiados, junto a los 5.500 mencionados de Zamora.
Cada familia recibirá desde los 280 euros en Primaria a los 350 euros para Secundaria, como cuantía máxima. Para todo ello, la Junta de Castilla y León ha destinado un presupuesto de 16 millones de euros.
Segunda fase del programa
Finalmente, en una segunda fase, otros 37.364 alumnos cuyas familias superan los umbrales de renta establecidos en la convocatoria, podrán beneficiarse de la gratuidad de libros. Aunque no cumplían los requisitos económicos, estas familias presentaron su solicitud para participar en el programa Releo Plus.
A partir de septiembre, una vez garantizado el material para los beneficiarios directos, podrán acceder a los ejemplares disponibles en los bancos de libros de los centros educativos de Castilla y León.
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