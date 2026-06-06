Los zamoranos podrán conocer la Archivo Histórico Provincial en su semana internacional

La Semana Internacional de los Archivos es una excelente oportunidad para que los zamoranos conozcan más a fondo el Archivo Histórico Provincial de ciudad, puesto que se han programado dos visitas guiadas a sus instalaciones para los próximos 10 y 11 de junio, a partir de las 11.30 horas.

No será la única actividad para conmemorar esta efeméride, puesto que la sala de exposiciones del Archivo Histórico Provincial de Zamora albergará la muestra “Gabinete de Curiosidades: una mirada distinta del protocolo notarial”, que se podrá visitar, a partir del próximo martes, 9 de junio, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Una visitante en el Archivo Histórico durante la Semana Internacional de los Archivos del pasado año.. / M. A. L. (Archivo)

Esta exposición estará abierta durante todo el verano, hasta el próximo 30 de septiembre.

Actividades especiales en todo Castilla y León

La Junta de Castilla y León celebra la Semana Internacional de los Archivos con actividades especiales en todos los centros de la comunidad. El lema de este año es “Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros”, con el objetivo de reconocer el papel fundamental que desempeñan estas instituciones en el apoyo a la justicia, los derechos y las sociedades democráticas.

Celebrada anualmente, la Semana Internacional de los Archivos se desarrolla este año del 8 al 12 de junio y proporciona una plataforma global “para destacar las funciones sociales de los archivos como son, entre otras, permitir la rendición de cuentas, preservar la memoria, salvaguardar los derechos y apoyar el Estado de derecho”, se enumera desde la organización. En este caso concreto, se quiere destacar a los archivos “como infraestructuras activas que sostienen la justicia a lo largo del tiempo, desde los agravios del pasado y las responsabilidades presentes hasta las reivindicaciones y aspiraciones futuras”, resumen.

Exposición archivo histórico sobre la UME / J. L. F. (Archivo)

“Los archivos conservan documentos fundamentales para el ejercicio de la justicia y la protección de los derechos. La forma en que estos documentos se preservan, describen, acceden y gestionan influye directamente en cómo las personas y las comunidades pueden buscar la verdad, la rendición de cuentas y la justicia”, se detalla.

Apoyo institucional

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y los archivos que gestiona en la comunidad, se unen a esta celebración con diversas actividades en varios archivos históricos provinciales, así como en el Archivo General de la comunidad y en la Filmoteca de Castilla y León.

Con estas actividades se pretende, un año más, “poner en valor el patrimonio documental que custodian los archivos de Castilla y León, contribuyendo a fortalecer la trama del tejido cultural de las ciudades de la comunidad y buscando una oportunidad para acercarse a nuevos públicos y a la sociedad en general”.

Durante estos días se puede conocer mejor las instalaciones y el funcionamiento de estos centros, así como los importantes servicios de cultura, de información y de garantía de derechos que prestan a las instituciones cuya documentación custodian y a los ciudadanos en general.