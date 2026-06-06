Zamora, capital europea del videojuego con CYL Games Show: cientos de puestos de juego y competiciones mundiales de 'gamers'

Cientos de puestos para jugar a todo tipo de videojuegos, desde los clásicos hasta las últimas novedades del mercado; espacios específicos para grandes industrias como Nintendo o compañías locales como Gamez Studio; un área de competición con gradas para disputar un campeonato mundial de 'gamers' que se juegan España y Portugal; una zona de máquinas Arcade; otra de juegos de realidad virtual en equipo; o el espacio de juego del campeonato de España de Farming Simulator, con tractor incluido, son algunas de las propuestas de diversión y juego que se ofrecen en los CYL Games Show.

El evento que se desarrolla este fin de semana en Ifeza y ocupa los 8.000 metros cuadrados del recinto ferial con pantallas de todo tipo y tamaño, se ha convertido en una de las ferias referentes del sector, está ya entre las tres mejores de España y se posiciona también entre las mejores de Europa, tanto es así que algunos de los expositores que han recorrido mundo con sus videojuegos llegan a compararla con la que está considerada la mejor del viejo continente, la Gamescom de Colonia (Alemania).

Primera jornada de CYL Games Show 2026. / Víctor Garrido

Durante las dos jornadas de celebración de la edición de 2026 de CYL Games Show se espera que pasen por Ifeza miles de personas. No en vano, en la anterior edición se registraron unas siete mil visitas y en la actual se han añadido nuevos alicientes, como el Campeonato Mundial de Dead By Daylight, en el que compiten España y Portugal y es seguido en directo en Ifeza por cientos de aficionados a los videojuegos y en directo a través de internet por "enganchados" a ese videojuego de todo el mundo.

Un gurú estadounidense

La feria, que congrega a jugadores llegados principalmente de fuera de la provincia, cuenta además con "gurús" del sector como John Romero, creador de videojuegos de Colorado (Estados Unidos) que hace ahora 33 años diseñó la primera versión de Doom, un videojuego de disparos en primera persona que sigue de moda pese a haber pasado tres décadas. La clave de ese éxito está en "dejar que la comunidad siga luchando", declara a este diario Romero. También se refiere al evento que pone a Zamora en el mapa mundial de los videojuegos y asegura que CYL Games Show está "genial", ya que hay "muchos juegos, muchas cosas para que la gente juegue, muchas actividades", por lo que resulta "un evento de buen tamaño que puede convencer a mucha gente".

John Romero, en la zona de juego de Doom. / Víctor Garrido

En la inauguración de la feria, el presidente de la Asociación de Industrias de Videojuegos de Castilla y León (Asivi), de la empresa zamorna Gamez Studio y coordinador del evento, Iván Gómez, ha recordado que CYL Games Show fue declarado por la prensa especializada como uno de los tres eventos más importantes del sector de los videojuegos en España y la intención es la de este año "ser ganadores".

La feria reúne a más de 70 estudios nacionales e internacionales, junto a desarrolladores, inversores, publishers y profesionales de diferentes ámbitos vinculados a la industria del videojuego, entre ellos 16 estudios de Castilla y León.

Entre los juegos que se presentan, figura uno 'made in Zamora' denominado Cubex, que es la última apuesta del estudio Gamez, que ofrece hasta 16 millones de combinaciones de posibles partidas y que ofrece una mecánica de juego totalmente novedosa, lo que ha hecho que logre un premio GOC, que están considerados los Óscars del sector del videojuego, ha detallado Iván Gómez.

Alex Pereira, CEo de Ilogik Games. / Víctor Garrido

También se exponen juegos de otros estudios españoles, como el madrileño Ilogik Games, que llega al evento con un original videojuego cuya mecánica consiste en que un jugador de dados acosado por los prestamistas debe jugarse sus órganos para atender las deudas, según explica el CEO y cofundador de la empresa, Alex Pereira. Este creador reconoce que la feria zamorana "nos parece increíble, la han llegado a comparar con Gamescom", señala, para apuntar el nivel de CYL Games Show que la sitúa a la altura de la feria alemana.

Hinchable de 80 metros de largo

En Zamora, junto a las zonas de juego libre, los espacios de competición, el área de expositores, una exposición de Star Wars o un hinchable gigante de 80 metros de largo tipo prueba de "humor amarillo", la feria ofrece además la posibilidad de divertirse con simuladores de conducción y vuelo, experiencias interactivas y espacios temáticos inspirados en franquicias como Nintendo, Minecraft o Fortnite.

La programación incluirá también un "gran salón recreativo retro" con más de 50 máquinas arcade y simuladores, concebido como homenaje a los míticos salones de juego los años ochenta y noventa.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha resaltado el apoyo del Gobierno autonómico, principal patrocinador del evento, a la industria del videojuego y la apuesta por la "internacionalización" al dar a la edición de 2026 de la feria "una nueva perspectiva mucho más amplia y mucho más ambiciosa".

En definitiva, en CYL Games Show se encuentra diversión para todos los públicos y todas las edades, en un evento que convierte este fin de semana a Zamora en capital europea del videojuego y posiciona a la ciudad en el mapa mundial de la que es la primera industria del entretenimiento a nivel mundial.