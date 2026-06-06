"El paso del tiempo nos ha dado la razón": IU Zamora reivindica su proyecto político

"El paso del tiempo nos ha dado la razón". Con esa afirmación, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, resumió uno de los mensajes centrales de la fiesta anual de Izquierda Unida Zamora. Cita que volvió a servir para reivindicar las siglas y el proyecto político de la organización frente a las confluencias impulsadas durante la última década.

La jornada incluye una exposición sobre la trayectoria de Izquierda Unida en la provincia, así como varias charlas políticas y un mitin central a cargo de Miguel Ángel Viñas, Francisco Guarido y Laura Rivera. Fiesta que alcanza ya diez años desde su puesta en marcha y que en esta edición coincide con el 40 aniversario de la organización.

Evento que nació para reivindicar "las siglas y el proyecto de Izquierda Unida" en un momento en el que la organización aparecía "muy diluida, siempre en confluencias", pronunció Guarido.

"El paso del tiempo nos ha dado la razón en que no era el sistema adecuado y que nosotros lo que planteábamos entonces y lo que planteamos hoy tiene vigencia", afirmó.

El alcalde defendió que el proyecto de Izquierda Unida en Zamora es un "modelo que ha dado resultado" y sostuvo que también debería tener presencia en Castilla y León y en el conjunto del país. Asimismo, reivindicó la trayectoria de la organización en el Ayuntamiento de Zamora y aseguró que durante estos años se ha consolidado "una sigla", "un grupo de trabajo" y un modelo político reconocible.

De cara al futuro, mostró su confianza en Pablo Novo y María Eugenia Cabezas, a quienes definió como "un tándem extraordinario" y "un buen equipo" de cara a las próximas elecciones municipales.

Guarido avanzó además que durante el último año de mandato el Ayuntamiento culminará proyectos ya iniciados y pondrá en marcha nuevas actuaciones. Entre ellas, citó el Museo Baltasar Lobo, cuyo proyecto definitivo, según indicó, será entregado en las próximas semanas. También anunció que el consistorio trabaja en iniciativas para invertir la totalidad de los remanentes municipales.

El alcalde hizo referencia igualmente a varios procedimientos judiciales relacionados con la gestión municipal de etapas anteriores, entre ellos el caso del exjefe de Parques y Jardines y el litigio con la antigua concesionaria del servicio de basuras.

Durante su intervención también criticó el pacto entre PP y Vox en Castilla y León. Como ejemplo, defendió que Zamora capital está creciendo en población inmigrante y aseguró que se trata mayoritariamente de personas jóvenes, afiliadas a la Seguridad Social y con empleo. Frente a ello, calificó de "completamente estéril" la ideología que, a su juicio, plantea Vox en materia migratoria.

Zamora, "punto de referencia"

El analista Paco Arnau, protagonista de una de las charlas de la jornada, aseguró que Zamora se ha convertido en "un punto de referencia para mucha gente" y destacó que a la fiesta acuden habitualmente personas procedentes de distintos puntos de España. A su juicio, la experiencia de gobierno de Izquierda Unida en la capital demuestra que es posible gobernar "desde la izquierda de forma eficiente y honrada".

Una joven mira la exposición en la IX Fiesta de IU Zamora. La Josa / Victor Garrido / LZA

El analista contrapuso el caso zamorano a otros proyectos políticos surgidos durante la última década y defendió la necesidad de reconstruir una alternativa de izquierdas. En este sentido, se mostró muy crítico con los llamados "frentes amplios" y con la política de alianzas desarrollada en los últimos años.

"Hay que hacer una enmienda a la totalidad a la política de alianzas", afirmó, al considerar que ha sido "destructiva, liquidadora y nefasta para la izquierda española".

En cuanto a la situación internacional, Arnau aseguró que "estamos ya en los prolegómenos de una tercera guerra mundial". "La situación es muy grave a nivel internacional y yo creo que es una exigencia no solo ya de la izquierda, sino de todas las fuerzas democráticas y progresistas tener una posición nítida y clara frente a la guerra".

En este punto, Arnau criticó el aumento del gasto militar. "Vivimos en un país donde se destinan miles de millones de fondos públicos a ayudar al régimen ucraniano, mientras que estamos asistiendo a una degradación de los servicios públicos y de las infraestructuras", indicó. "Es una auténtica vergüenza que estemos destinando miles de millones a armar a Ucrania, a hacer la guerra contra Rusia, y estemos dando la espalda a un pueblo hermano como el de Cuba", añadió. Sobre la isla afirmó que, además del bloqueo estadounidense, está sufriendo actualmente un "asedio medieval" al impedirse, según sostuvo, la llegada de combustible y otros recursos esenciales.