La fotografía zamorana llega a Dubái

La posibilidad de mostrar su trabado comenzó "durante mi visita anual como artista invitada a un festival de música y moda de Dubái que se llama Sole Dxb, al que llevo asistiendo desde 2018. Aprovechando el tiempo que estuve en la ciudad , desde hace un año y medio estoy ampliando mi trayectoria hacia el mundo del arte, contacté con algunas galerías, entre ellas Foundry Downtown. Resultó que el dueño y comisario de arte vio mi anuncio como artista invitada en las redes sociales. Me respondió y nos reunimos en el festival y de ahí surgió hacer la exhibición en solitario", testimonia la creadora zamorana.

La muestra titulada "The red dot" (El Punto Rojo) ha estado en su cabeza durante años. "Es una introspectiva de toda mi carrera. Cuando empecé me daba cuenta de que en muchas de mis fotos aparecía un punto rojo, ya fuera de una luz de un coche, un semáforo, la luz de flash de otra cámara... y este punto inesperado empezó a formar parte de una forma más curada en mis editoriales, de modo que se convirtió en algo que formaba parte de mí y de mi trayectoria desde una fotografía más documental en mis inicios, a fotografía comercial y editorial en moda y ahora en esta nueva aventura del arte", sintetiza.

Identidad digital

En la exposición, integrada por 16 piezas realizadas desde el 2017 hasta la actualidad, conviven desde editoriales hasta instantáneas artísticas y comerciales, donde la fotógrafa zamorana aborda cuestiones amplias relacionadas con la percepción, la autoría y la identidad en una era cada vez más definida por la convergencia de las realidades digital y física. En este sentido su autora defiende que las obras "comparten la temática de la identidad digital y los distintos roles delante y detrás de la cámara, la hipervigilancia representada con el punto rojo de la cámara analógica al grabar y la complicada experiencia humana en esta era digital, provocando emociones en el espectador que llevan a hacerse preguntas".

"A medida que las personas transitan por entornos moldeados por la observación y la representación constantes, los límites entre observador y participante, autenticidad y construcción, se vuelven cada vez más inestables. Basándose en marcos psicológicos y neurológicos, las obras consideran cómo los patrones de identidad se forman, se repiten y son mediados a través de sistemas visuales", explican desde Foundry Downtown.

La fotógrafa zamorana Eva Losada Membibre, en el centro, posa en su exposición. | CEDIDA

Eva Losada Membibre explora en su muestra las intersecciones entre la creación de imágenes, la percepción y la identidad, a menudo mediante elementos visuales recurrentes que evolucionan a través de distintos cuerpos de trabajo. A través de un enfoque conceptual y basado en la investigación, examina cómo funcionan las imágenes dentro de sistemas culturales y psicológicos más amplios.

Las imágenes se presentan en pantallas de alta resolución de grado museo de 135x76 centímetros y como la temática está relacionada con la identidad digital se exhibe "en pantallas, los cables se dejaron colgando como parte del set y la línea curatorial, ya que queríamos enfatizar el concepto", precisa.

Referente de la moda

Eva Losada Membibre estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero decidió trasladarse al Reino Unido donde comenzó a realizar cursos de estilismo y de fotografía, sus grandes pasiones. Poco a poco se forjó una trayectoria que la ha convertido en un referente dentro de la moda en Londres y París, donde es conocida internacionalmente bajo el sello profesional de "Eva al desnudo".

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En el último año y medio su faceta artística, donde sus trabajos lo firma con su nombre completo, se ha ampliado hacia el mundo del arte. Ha participado en exposiciones grupales en Ciudad de México durante la semana del arte, Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el show de Johannesburgo en colaboración con Soho House, en Atlanta, en Berlín como parte de EMOP (European Month of Photography), en el Museo Estatal De Arte Contemporáneo de Brandenburgo en Alemania o en 4 pantallas a gran escala de 27 metros cuadrados cada una en la emblemática plaza de Times Square en Nueva York. n