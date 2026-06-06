La fe en Zamora: una experiencia familiar y cotidiana para los jóvenes que viajarán a ver al Papa

"En Zamora vivimos la fe de una forma muy familiar", dice Salomé, estudiante de Biológicas y miembro de Cristianos Sin Fronteras. "En Zamora, en el fondo, es siempre lo mismo. Las mismas personas", añade. Una idea que se repite en los testimonios de otros jóvenes zamoranos, aunque en el fondo, todos ellos son capaces de verle lo positivo a una ciudad como esta: "Zamora es una ciudad pequeña, pero no por ello menos rica", dice Clara, estudiante de Medicina y miembro de Cristianos Sin Fronteras.

Salomé, estudiante de Biológicas y miembro de Cristianos Sin Fronteras. / Cedida

Vivir la fe en Zamora no es lo mismo que vivirla en Madrid, Valladolid o Salamanca: "No hay jóvenes católicos, pero es que tampoco hay muchos jóvenes en general”, opina Clara. Sin embargo, parece que la visita del Papa, León XIV, ha conseguido sacar a la luz un mundo para muchos lejano, pero que es el día a día de muchos jóvenes de la ciudad.

Clara, estudiante de Medicina y miembro de Cristianos Sin Fronteras. / Cedida

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA recoge las voces de varios jóvenes zamoranos que por destino, o casualidad, comparten una misma imagen: la fe no aparece como una consigna abstracta ni como una herencia inmóvil, sino como una experiencia cotidiana, atravesada por amistades, estudios, exámenes, familia, dudas, cansancio, entusiasmo y búsqueda. El viaje para ver al Papa no se presenta únicamente como una salida multitudinaria ni como una peregrinación organizada, sino como una oportunidad de reconocerse parte de algo más grande, una Iglesia joven que, pese a los prejuicios, quiere ser escuchada y también quiere hacerse escuchar.

"Cristianos Sin fronteras". / Cedida

La visita del Papa a Madrid aparece como un acontecimiento que moviliza a jóvenes desde diferentes caminos. En algunos casos, la iniciativa surge de asociaciones ya consolidadas. Clara explica que viaja con Cristianos Sin Fronteras, “una asociación de animación misionera a nivel nacional”, de la que forma parte desde niña. Salomé también acudirá con esta asociación, junto a otros 19 compañeros, después de una trayectoria iniciada cuando tenía once años, a raíz de unos campamentos de verano.

"Cristianos Sin Fronteras". / Cedida

En otros casos, la propuesta nace desde estructuras pastorales. María, estudiante de la doble titulación de Maestro de Educación Infantil y Primaria, sitúa la experiencia dentro de la vida ordinaria del Equipo de Pastoral Juvenil: “Una oportunidad increíble de juntarnos con otros jóvenes con un mismo fin que es el amor a Dios”.

María, estudiante de la doble titulación de Maestro de Educación Infantil y Primaria, miembro del Equipo de la Pastoral Juvenil. / Cedida

Pero no todas las decisiones tienen un origen institucional. David, gestor de Servicios en Banco Sabadell y miembro de Effetá, cuenta que la posibilidad apareció casi de improviso: “Unos amigos me lo propusieron y hubo algo que me hizo pensar que no debía dejarlo pasar”. Esa espontaneidad no le resta profundidad; al contrario, le da el tono de esas experiencias que irrumpen sin demasiada planificación y, precisamente por eso, adquieren un significado especial.

Ilusión, exámenes y sentido de oportunidad

La reacción ante la visita del Papa combina emoción y realismo. Hay alegría, pero también calendarios académicos. Clara lo resume con humor: cuando oyó que sería en junio, pensó enseguida en los exámenes. Tiene uno el día 6 y otro el 9, pero aun así “voy a ir igualmente”, dice, porque la ilusión pesa más que la dificultad logística. “Siempre había querido conocer al Papa y me sentí muy afortunada de poder hacerlo”, expresa Lucía, alumna de 4º ESO y miembro del grupo de Jóvenes del Amor de Dios (JADD).

Lucía, alumna de 4º ESO y miembro del grupo de Jóvenes del Amor de Dios (JADD.) / Cedida

La fe aparece como un marco de interpretación. María habla de la visita como “un regalo enorme” y recuerda que ya había participado en el “Jubileo de la Esperanza” en Roma. David, en cambio, introduce una reflexión más filosófica: reconoce que la fe forma parte de su forma de entender el mundo, aunque no la viva “de una manera ruidosa”. Para él, la duda no es enemiga de la fe, sino parte del camino: “A veces la fe se hace más verdadera precisamente cuando ha pasado por la duda”, afirma.

El Papa

"El pastor de toda la Iglesia" o "un símbolo, un referente de la unión de la Iglesia", son algunas de las definiciones que dan estos jóvenes zamoranos. Sin embargo, son capaces de ampliar la mirada y considerarlo un referente social no solo para los católicos, "por los valores de paz, amor y derechos humanos que transmite".

La muerte de Francisco y la llegada de León XIV aparecen como un momento de transición emocional y espiritual. El primero es recordado como un Papa “muy mediático”, “muy argentino”, “muy gracioso” y especialmente preocupado por los pobres. Clara cuenta que, tras su muerte, viajó con su familia para despedirse de él. Sin embargo, su mirada sobre el relevo no es de ruptura, sino de confianza: “Creemos que el Espíritu Santo es el que lo elige”.

León XIV transmite, según varios testimonios, serenidad y confianza. A Clara le parece “muy inteligente”, “muy prudente” y necesario para “un tiempo así tan convulso”. Lucía lo ve como “la representación de Jesús en la tierra”. David subraya la dimensión histórica: “El Papa representa una continuidad histórica muy impresionante y una referencia moral para muchísima gente”.

David, gestor de Servicios en Banco Sabadell y miembro de Effetá. / Cedida

Más allá de verlo

Aunque la visita de León XIV a España es una razón evidente para viajar, no es la única. La palabra que más se repite es comunidad: "Quiero vivir una experiencia de Iglesia muy potente", dice Clara. "Ver a gente de toda España compartiendo la fe y comprobar que no estás solo".

Decir que se tiene fe

Uno de los ejes más reveladores es la relación entre fe y entorno social. Para algunos jóvenes, decir que son creyentes no supone un problema. Clara afirma que nunca tuvo que presentarse diciendo “hola, soy católica”; simplemente era parte de su vida.

Sin embargo, otros testimonios muestran que la naturalidad no siempre evita el prejuicio. Salomé cuenta que hubo personas que “directamente” la rechazaron: “Hay como un estigma”.

Lucía reconoce que ahora se siente orgullosa de su fe. María afirma que nunca le ha supuesto un problema, aunque admite que puede resultar difícil. David aporta una idea clave: tener fe no significa tener todas las respuestas, sino decidir confiar después de hacerse preguntas.

"El prejuicio que más aparece es el de una Iglesia vieja, aburrida, estricta y cerrada", dice Clara. “La fe no consiste en dejar de preguntarse cosas, sino en hacerlo con más profundidad”, afirma David.

"Effetá Zamora". / Cedida

La Iglesia es gratitud, pero también exigencia: "No todo es perfecto”, dice Clara. Sentirse escuchados es importante. Clara menciona la paz y pide diálogo y respeto. Lucía elegiría la salud mental. Salomé propone la inteligencia artificial y su uso ético. María hablaría del noviazgo en la fe. David elegiría la falta de esperanza y la incertidumbre ante el futuro.

Estos testimonios muestran una generación preocupada por la salud mental, la vivienda, el futuro, la soledad y la esperanza. Quizás, por eso, la frase más significativa sea: “La Iglesia somos todos”. En esa idea cabe la alegría, la búsqueda, la pertenencia, la vocación y la experiencia compartida de quienes viajarán no solo para mirar al Papa, sino para reconocerse en una Iglesia viva.