El comercio late en la calle: el Riego y la Feria unen ocio, solidaridad y compras en Zamora

El latido comercial de las calles del Riego y Feria de Zamora ha palpitado este sábado con la celebración de un día muy especial para esa arteria de negocios de la ciudad en el que los establecimientos han salido a la calle en una propuesta que ha combinado a partes iguales compras, música, animación, actividades infantiles y gastronomía solidaria.

El Día del Comercio promovido por los negocios de la zona como una forma de agradecer a los clientes su fidelidad durante todo el año y a la vez darse a conocer a los zamoranos que no son compradores habituales del Riego y Feria se ha desarrollado en un ambiente festivo y de ocio en el que los más pequeños han acaparado parte del protagonismo.

A los hinchables, pintacaras, cuentacuentos y talleres infantiles de chapas, se han sumado la animación de calle de un grupo de dulzaineros y los conciertos de los grupos zamoranos Ocellum Music Band y Ralli Lafort. La vertiente más solidaria de la jornada ha tenido lugar a la hora de comer, cuando se ha ofrecido un arroz a la zamorana a beneficio de los pacientes del cáncer que atiende la asociación Azayca.

Toda una combinación de propuestas para afianzar los negocios de cercanía en una calle que mantiene intacto su pulso comercial.