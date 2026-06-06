Una cafetería de Zamora compite en el Mundial de mejores bares para ver el fútbol: así puedes apoyarlo

El Café Universal está nominado a mejor bar para ver el fútbol. Con motivo de la celebración del próximo Mundial de Fútbol, esta peculiar competición denominada #MegaBarMundial ha sido organizada por Mega Casino con el objetivo de reconocer al mejor bar de España para disfrutar del fútbol durante la temporada. En este sentido, los organizadores del singular concurso quieren valorar "la implicación de los establecimientos participantes y la interacción con su comunidad".

Por este motivo, el Café Universal de Zamora ha sido uno de los quince elegidos de toda España. Y es que su ambiente tanto en su local de la calle San Martín como en el de la plaza de los Ciento es envidiable durante toda la temporada y comprende muchos más deportes más allá del fútbol. Como ellos mismos explican, el Universal es "un punto de encuentro para los amantes del deporte, donde cada partido se vive acompañado de emoción, afición y grandes momentos".

¿Cómo votar al Universal?

La fase final de este concurso se desarrolla de forma exclusiva en redes sociales para fomentar la participación de sus clientes y seguidores. Por lo tanto, si quieres mostrar tu apoyo al Universal y que tu interacción cuente, solo tienes que darle a 'Me gusta' en el siguiente vídeo, dejar un comentario y compartirlo. Por cada 'like', el bar sumará un punto, en tanto que cada comentario y contenido compartido se contará como dos puntos.

El bar ganador recibirá una pantalla de televisión gigante valorada en 2.000 euros y una suscripción anual para ver fútbol en el bar. El valor total aproximado del premio es de 7.500 euros y no será transferible ni podrá ser canjeado por dinero ni sustituido por otro producto.