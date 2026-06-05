Turismo
Zamora, a la conquista de paladares y corazones en Astorga: la provincia une fuerzas con León en una jornada de promoción turístico-gastronómica
Azehos impulsa la iniciativa junto a la Diputación de Zamora y con el apoyo de Caja Rural. Se celebrará el 10 de junio con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas provincias a través de su riqueza turística y gastronómica
A. B.
Astorga será escenario el próximo 10 de junio de una jornada de promoción turístico-gastronómica organizada porAzehos, en colaboración con la Diputación de Zamora, con el apoyo de Caja Rural de Zamora y la participación de Hostelería de León, el Ayuntamiento de Astorga y la Diputación de León.
El encuentro, que se celebrará en la Biblioteca Municipal de Astorga, nace con el objetivo de poner en valorlos recursos turísticos y gastronómicos de las provincias de Zamora y León, fomentando el intercambio de visitantes entre ambos territorios y reforzando su posicionamiento como destinos de referencia en el noroeste de España.
La gastronomía será el principal hilo conductor de esta iniciativa, entendida no solo como un atractivo turístico de primer orden, sino también como una expresión de identidad, tradición ycultura. Los productos autóctonos, las elaboraciones tradicionales y el saber hacer de los profesionales de la hostelería servirán para mostrarla singularidad de ambas provincias y su enorme potencial como destinos complementarios.
A través de esta jornada, las entidades organizadoras pretenden impulsar nuevas sinergias entre Zamora y León, promoviendo un modelo de colaboración que contribuya al desarrollo económico, la dinamización del sector hostelero y el fortalecimiento de la oferta turística conjunta.
Azehos y las entidades colaboradoras reafirman su compromiso con la promoción del turismo de proximidad, la defensa del producto local y el apoyo al sector hostelero
La cercanía geográfica, los lazos históricos y culturales compartidos y la excelencia de sus productos agroalimentarios convierten a Zamora y León en aliados naturales para construir propuestas turísticas atractivas y diferenciadoras. En este sentido, la jornada pretende convertirse en un espacio de encuentro, promoción y hermanamiento entre ambas provincias, favoreciendo el conocimiento mutuo y generando nuevas oportunidades de colaboración.
Los asistentes podrán descubrir una selección de productos representativos de ambos territorios, así como conocer iniciativas y recursos turísticos que invitan a recorrer, disfrutar y vivirla experiencia de Zamora yLeón a través de sus sabores, paisajes, patrimonio y hospitalidad.
Con esta acción, Azehos y las entidades colaboradoras reafirman su compromiso con la promoción del turismo de proximidad, la defensa del producto local y el apoyo al sector hostelero como motor económico y embajador de la identidad de nuestros territorios.
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