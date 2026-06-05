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Zamora coge temperatura este fin de semana: los grados se disparan otra vez

Pasarás de agradecer el airecillo el viernes a buscar la sombra el domingo

Archivo - Una mujer con un abanico en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Una mujer con un abanico en el parque de El Retiro durante una segunda ola de calor, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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Abril Oliva

Empiezas tu fin de semana este viernes con un tiempo agradable e incluso con un airecillo que hasta agradeces... y lo terminarás buscando la sombra a la desesperada.

Con temperaturas suaves en torno a los 26 grados, el sábado empezará a apretar el calor, pero no lo suficiente para acercarse a la segunda quincena de mayo. Lo peor llegará el domingo, cuando los termómetros vuelven a dispararse por encima de los 30 grados marcando de nuevo un regreso al calor veraniego en toda regla, una estación que tiene ganas de entrar en el calendario. .

Todo ello con cielos despejados y cero probabilidad de lluvia, lo que hará que el sol sea protagonista absoluto durante todo el fin de semana.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Aunque en España su impacto parece que será más discreto, la segunda mitad del mes de mayo ya ha visto sus efectos en Zamora con temperaturas históricas y un calor de récord que poco a poco la provincia va dejando atrás normalizándose. Hasta 35 grados han llegado a marcar los mercurios en la capital, unos valores altísimos y fuera de estación.

El efecto "superniño"

Hablaríamos en este caso del efecto "Superniño", un término que no gusta a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) por representar la fase más intensa del fenómeno, cuando el calentamiento anómalo del océano Pacífico altera los sistemas de viento y presión, propagando sus efectos hacia otras regiones del planeta.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma, tras meses de especulaciones, que El Niño ya se está gestando. Los últimos análisis corroboran que este fenómeno ya se está desarrollando en las aguas del Pacífico tropical y, con toda probabilidad, emergerá entre los meses de julio y agosto y se alargará hasta como mínimo el mes de noviembre. En el mejor de los casos, se tratará de un evento moderado. Pero por ahora, hay muchas posibilidades de que sea fuerte. Y esto, según advierten los expertos, podría incrementar aún más el aumento global de las temperaturas e impulsar una nueva oleada de extremos climáticos en todo el mundo. "Será como echar leña al fuego de un mundo que ya se calienta", afirma el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien advierte de "impactos fuertes y que cruzarán fronteras con una velocidad devastadora".

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Los registros apuntan de forma muy clara a la pronta llegada de El Niño, un patrón climático natural que arranca con un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y que, con el tiempo, provoca un aumento de la temperatura a escala global así como un cambio en patrones climáticos en distintas regiones del globo. En estos momentos, según constatan los análisis, las aguas profundas en la 'zona cero' de este fenómeno ya registran valores de hasta seis grados por encima de lo habitual y esto, en la práctica, sugiere que podríamos estar ante la formación de un fenómeno de gran intensidad.

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