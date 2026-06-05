El Campus de Zamora acogió una nueva edición de los premios vinculados al Plan TCUE, una iniciativa orientada a reforzar la transferencia de conocimiento entre las universidades y el tejido empresarial de Castilla y León. La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Politécnica de Zamora y reunió a representantes institucionales, universidades, empresas, investigadores, emprendedores y participantes en los proyectos reconocidos.

Durante el acto se entregaron los galardones correspondientes a los concursos Desafío Universidad Empresa e Iniciativa Campus Emprendedor, organizados por la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCYL), con la colaboración de las universidades de la comunidad y de otras entidades vinculadas al impulso de la innovación.

Zamora acoge la entrega de premios del Plan TCUE que impulsa la colaboración universidad-empresa. / José Luis Fernández

El vicerrector de Transferencia de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de Mata, destacó en su intervención la importancia de estos premios para reconocer la colaboración universidad-empresa. Según señaló, estas iniciativas permiten “valorizar la transferencia de conocimiento y la conexión universidad-empresa”, además de situar a la universidad como una institución abierta a la sociedad y no como “un ente aislado de conocimientos”.

Bueno de Mata subrayó también que la transferencia se ha consolidado como una prioridad estratégica para la universidad actual. En este sentido, defendió la necesidad de impulsar la innovación, el emprendimiento y la investigación aplicada como herramientas al servicio del entorno económico y social: “Estamos hablando de implicación real de las universidades en la transferencia”, afirmó durante su intervención.

El acto puso de relieve el papel del Plan TCUE como instrumento para conectar el conocimiento generado en las universidades con las necesidades reales de empresas, emprendedores y entidades de interés público. Tal y como se recordó durante la ceremonia, el objetivo de este programa es fomentar colaboraciones estratégicas público-privadas, estimular la aplicación del conocimiento como activo de la economía regional y promover la cultura de la innovación en el ámbito universitario.

Zamora acoge la entrega de premios del Plan TCUE que impulsa la colaboración universidad-empresa. / José Luis Fernández

Uno de los ejes de la jornada fue la entrega de los premios de la decimotercera edición del concurso Desafío Universidad Empresa, destinado a impulsar proyectos colaborativos de I+D+i y consultoría. Esta convocatoria contó con una dotación de 46.000 euros y recibió 78 demandas empresariales, para las que se propusieron 111 soluciones tecnológicas por parte de investigadores de las universidades de Castilla y León.

En esta edición tuvieron un especial protagonismo la industria agroalimentaria, la transición ecológica, la aplicación de nuevas tecnologías al desarrollo rural y la protección del patrimonio natural. Los proyectos premiados responden a retos concretos planteados por empresas o entidades, con el objetivo de ofrecer soluciones tecnológicas aplicables y con impacto en el territorio.

Zamora acoge la entrega de premios del Plan TCUE que impulsa la colaboración universidad-empresa. / José Luis Fernández

Entrega de premios

"Smart iPod"

Doña Antonia Mayara Márquez, investigadora de la Universidad de Burgos, fue premiada con un accésit de 4.000 euros por el proyecto "Smart iPod", un sistema inteligente de gestión hídrica para maximizar la calidad y rentabilidad de la patata de freír.

Zamora acoge la entrega de premios del Plan TCUE que impulsa la colaboración universidad-empresa. / José Luis Fernández

Premio especial Nuevos Emprendedores

El proyecto Plataforma de Microcredenciales Digitales para la Administración Oficial de Cursos de Tenencia Responsable de perros, de Luis Carlos San Cristóbal, investigador en la Universidad de Valladolid, ha sido premiado con este reconocimiento. Se trata de una herramienta digital para gestionar y acreditar formación vinculada a la tenencia responsable de mascotas.

Zamora acoge la entrega de premios del Plan TCUE que impulsa la colaboración universidad-empresa. / José Luis Fernández

Primer premio

La investigadora de la Universidad Católica de Ávila, María Teresa Blázquez Sánchez, fue galardonada con el primer premio del concurso Desafío Universidad-Empresa por el proyecto “Glico4NPDE”, una propuesta que responde al reto planteado por la empresa FCC Aqualia S.A. y que consiste en desarrollar biosensores basados en moléculas naturales para la detección de nanoplásticos en el agua, contribuyendo así al control de la contaminación ambiental.

Segundo premio

El proyecto “LIXLA”, desarrollado por Jesús Lacal y el grupo de transferencia de conocimiento de Genética y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Salamanca, fue galardonado con el segundo premio por una propuesta que responde al reto planteado por la empresa 300K Solutions S.L. y que consiste en desarrollar y validar un sistema de liofilización de vectores lentivirales para estabilizar estos virus modificados a temperatura ambiente, facilitando así su transporte, conservación y uso en investigación biomédica y terapia génica.

Tercer premio

Los investigadores de la Universidad de Salamanca María Castilla, Antón Iglesias y Daniel Melino Maldonado fueron galardonados con el tercer premio por el proyecto “3D Source Mat", una propuesta que responde al reto planteado por la empresa leonesa León 3D Impresión 3D y que consiste en reutilizar residuos de construcción para generar nuevos materiales aptos para la impresión 3D, promoviendo de este modo la sostenibilidad.

Idea Innovadora de Negocio del concurso Iniciativa Campus Emprendedor

Primer premio

El equipo de trabajo de la Universidad de Burgos encabezado por Irene García obtuvo el primer premio por “You can roll”, un reposapiés con rodillos diseñado para facilitar el movimiento de los pies mientras se permanece sentado, ayudando a liberar el exceso de energía y a mejorar la concentración y la postura, especialmente en personas con dificultades de atención.

Segundo premio

El doctorando de la Universidad de León Alejandro Casado Santos obtuvo el segundo premio en esta categoría por “Apósito”, una propuesta centrada en el desarrollo de dispositivos médicos personalizados mediante impresión 3D para la liberación controlada de fármacos.

Tercer premio

La egresada de la Universidad de Valle de Guipúzcoa Teresa Sigüenza Andrés obtuvo el tercer premio en la categoría Idea Innovadora de Negocio del concurso Iniciativa Campus Emprendedor por “Panacea”, una bebida vegetal fermentada elaborada a partir de pan desechado con un enfoque sostenible. En esta edición del certamen se presentaron 66 ideas innovadoras de negocio y 30 proyectos empresariales, valorados por el jurado en función de su innovación, viabilidad técnica, económica y financiera, la adecuación del equipo promotor y la claridad de la presentación.

Mención especial

Las alumnas de la Universidad de León Claudia García y Alia González Corcoba recibieron la mención especial al desarrollo cultural, social y humanístico en la categoría Proyecto Empresarial por “Kombucha de Pera Conferencia y Castaña del Bierzo”, una propuesta centrada en la elaboración de una bebida fermentada a partir de productos locales, con un enfoque vinculado a la economía circular, la sostenibilidad y el desarrollo rural.

Premios de la categoría Proyecto Empresarial

Primer premio

Mario Medrano Paredes y Alonso Samuel Martínez, de la Universidad de Valladolid, obtuvieron el primer premio en la categoría Proyecto Empresarial por “Caudal”, una plataforma digital que permite generar conjuntos de datos a medida mediante la colaboración de usuarios, respondiendo a la necesidad de datos fiables para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial en múltiples sectores.

Segundo premio

El proyecto “Luperca Médica. Gemelos digitales para una unidad personalizada y segura” obtuvo el segundo premio en la categoría Proyecto Empresarial por una plataforma basada en gemelos digitales que permite simular diagnósticos y tratamientos a partir de los datos clínicos, mejorando la toma de decisiones médicas y avanzando hacia una atención personalizada.

Tercer premio

El proyecto “Biotec”, presentado por Jesús Lacal, de la Universidad de Salamanca, obtuvo el tercer premio en la categoría Proyecto Empresarial por una empresa biotecnológica centrada en el desarrollo de antivirales de alta capacidad con posibilidad de transportar genes de mayor tamaño, abriendo nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades genéticas y ofreciendo además servicios asociados para la investigación biomédica y la terapia genética.

La ceremonia sirvió, en definitiva, para reivindicar la transferencia de conocimiento como un pilar esencial de la universidad contemporánea. Como resumió Federico Bueno de Mata, estos premios contribuyen a “impulsar, visibilizar y animar a seguir creando conocimiento con impacto”, reforzando la colaboración entre el sistema universitario y las necesidades del entorno productivo y social de Castilla y León.