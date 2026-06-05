La UNED de Zamora celebra 40 años con la clausura de su curso académico y la mirada puesta en Europa

El Teatro Ramos Carrión acoge el acto de clausura del curso académico 2025-2026 de la UNED de Zamora, una cita que este año tiene un carácter especialmente significativo al coincidir con la conmemoración del 40 aniversario del Centro Asociado de la UNED en Zamora.

El acto cuenta con la participación de Alberto de Gregorio Merino, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, quien será el encargado de pronunciar la conferencia de clausura del acto académico. Antes del inicio, De Gregorio avanzó que su intervención abordaría “el momento de la independencia de la Unión Europea” y los principales retos del proyecto comunitario.

El responsable del Servicio Jurídico de la Comisión Europea explicó que Europa se encuentra ante una “coyuntura histórica” marcada por varios ejes fundamentales: “defensa, competitividad, ampliación, reunificación de Europa y valores y respeto del Estado de Derecho”. Preguntado por el contexto internacional, defendió una visión de determinación europea: “No estamos incubando ninguna enfermedad, todo lo contrario. Es un momento en el que estamos desarrollando vacunas europeas, históricas, para hacer frente a nuestros grandes desafíos”.

“La Diputación ha sido un aliado fiel de la UNED aquí en Zamora y lo seguirá siendo, sin lugar a dudas”, afirmaron desde la Diputación de Zamora, destacando el compromiso institucional con la universidad y garantizando su continuidad. En este sentido, se recordó que la Diputación mantiene año tras año su apoyo económico al centro y se añadió que esas ayudas se seguirán manteniendo, con la posibilidad de incrementarlas “siempre que se pueda” y en función de las disponibilidades presupuestarias.

40 años de historia

El aniversario supone también una mirada a la trayectoria histórica del Centro Asociado de Zamora desde su creación. El convenio de creación del centro se firmó el 2 de julio de 1986. Desde entonces, por sus aulas han pasado numerosos estudiantes, profesores y equipos directivos, contribuyendo a facilitar el acceso a la educación superior en la provincia.

Desde la dirección del centro se subrayó que la UNED de Zamora afronta el futuro con el reto de adaptarse a la evolución tecnológica y a las nuevas demandas formativas, manteniendo al mismo tiempo aquello que ha funcionado de manera positiva durante estas cuatro décadas. También se destacó la estabilidad de las matrículas en los últimos años y el trabajo de difusión que se está realizando en los institutos para dar a conocer mejor la oferta académica de la universidad.

El rector de la UNED, Ricardo Mairal, puso en valor el papel de la institución como referente universitario y destacó su proceso de modernización: “La UNED ha dado un salto cualitativo extraordinario en los últimos años”, señaló, al tiempo que defendió que hablar hoy de la UNED es hablar de “calidad universitaria”.

Mairal situó además al centro zamorano como ejemplo del papel territorial de la universidad: “UNED Zamora es un vivo ejemplo de las señas fundacionales de la UNED”, afirmó, recordando que la institución nació para favorecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso a la formación universitaria de personas que, por diversas circunstancias, no habrían podido cursar estudios superiores en una universidad presencial.

El rector avanzó también algunas de las novedades académicas de la UNED, entre ellas nuevos grados en inteligencia artificial, economía, filosofía y políticas y comunicación, así como dobles grados de alta demanda en matemáticas y física, y en economía y matemáticas. También destacó el incremento de plazas en másteres habilitantes, como el Máster en Formación del Profesorado, que pasará de 1.200 a 1.800 plazas, una ampliación de la que se beneficiará también el centro de Zamora.