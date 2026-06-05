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Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza

El complejo asistencial celebra el acto de recepción de los profesionales que se van a especializar en Zamora

Acto de recepción de los profesionales que se van a especializar en Zamora.

Acto de recepción de los profesionales que se van a especializar en Zamora. / Jose Luis Fernández

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Carlos Gil

Tres de los médicos internos residentes MIR que han escogido medicina de familia no se ha presentado a la toma de posesión de sus plazas, por lo que de los 14 puestos adjudicados en el proceso de selección solo se van a completar 11.

Además otro de los MIR de especialidades hospitalarias y una MIR de Enfermería Familiar y Comunitaria procedentes de países hispanoamericanos han pedido una prórroga aceptada por el Ministerio para incorporarse a su destino en Zamora hasta que puedan arreglar el papeleo del visado.

Son dos de los datos relevantes de la presentación de los nuevos MIR EIR y PIR de Zamora que está teniendo lugar en el complejo asistencial de Zamora. Residentes y tutores han alabado la calidad de la formación sanitaria de Zamora y muchos de los especialistas que han acabado su formación se van a quedar aquí acogiéndose al programa de fidelización puesto en marcha por la Consejería de Sanidad.

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