Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
El complejo asistencial celebra el acto de recepción de los profesionales que se van a especializar en Zamora
Tres de los médicos internos residentes MIR que han escogido medicina de familia no se ha presentado a la toma de posesión de sus plazas, por lo que de los 14 puestos adjudicados en el proceso de selección solo se van a completar 11.
Además otro de los MIR de especialidades hospitalarias y una MIR de Enfermería Familiar y Comunitaria procedentes de países hispanoamericanos han pedido una prórroga aceptada por el Ministerio para incorporarse a su destino en Zamora hasta que puedan arreglar el papeleo del visado.
Son dos de los datos relevantes de la presentación de los nuevos MIR EIR y PIR de Zamora que está teniendo lugar en el complejo asistencial de Zamora. Residentes y tutores han alabado la calidad de la formación sanitaria de Zamora y muchos de los especialistas que han acabado su formación se van a quedar aquí acogiéndose al programa de fidelización puesto en marcha por la Consejería de Sanidad.
((Ampliaremos la información))
- Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el 'campanu' del mar, a Casa Betania de Zamora
- Los militares advierten: 'No somos árboles para repoblar Zamora, Monte la Reina tendrá éxito si logra ser un destino atractivo
- Julio Asensio se convierte en el nuevo presidente de Caja Rural de Zamora
- Declaración desgarradora de la madre de Arancha Corcero, la joven comida por los perros en Roales: 'Jacinto, está muerta
- Furor por la apertura de la nueva tienda Action en Zamora
- Condenado a dos años y medio de cárcel el dueño de los perros que devoraron a Arancha en Roales (Zamora)
- La iglesia románica más pequeña y singular de Zamora requiere una rehabilitación urgente, que ya impulsa ZamorArte
- Del 'vuelvo en cinco minutos' a este original cartel en un comercio de Zamora