Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza

Tres de los médicos internos residentes MIR que han escogido medicina de familia no se ha presentado a la toma de posesión de sus plazas, por lo que de los 14 puestos adjudicados en el proceso de selección solo se van a completar 11.

Además otro de los MIR de especialidades hospitalarias y una MIR de Enfermería Familiar y Comunitaria procedentes de países hispanoamericanos han pedido una prórroga aceptada por el Ministerio para incorporarse a su destino en Zamora hasta que puedan arreglar el papeleo del visado.

Son dos de los datos relevantes de la presentación de los nuevos MIR EIR y PIR de Zamora que está teniendo lugar en el complejo asistencial de Zamora. Residentes y tutores han alabado la calidad de la formación sanitaria de Zamora y muchos de los especialistas que han acabado su formación se van a quedar aquí acogiéndose al programa de fidelización puesto en marcha por la Consejería de Sanidad.

((Ampliaremos la información))