El PSOE tacha el acuerdo PP-Vox de "xenófobo" y cree que es "justo lo contrario a lo que necesita la provincia"

Como "racista" y "xenófobo" ha calificado el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez el acuerdo de Gobierno de PP y Vox, sobre todo en el apartado de inmigración, ya que es justo lo contrario a lo que necesita la provincia, al poner trabas para la llegada de nuevos pobladores en una zona aquejada precisamente del problema de la despoblación.

Junto con el también parlamentario Javier García Martín, Gómez denunció que se va a negar la asistencia sanitaria a los inmigrantes, salvo en casos de urgencia vital, lo que contraviene la Constitución.

Denunció que el remedio para la sanidad se base de nuevo en un plan de choque contra las listas de espera, una fórmula utilizada varias veces sin que haya funcionado en absoluto. La prueba es que la cita para el médico de cabecera tarda 14 días en Zamora.

"Burdo, zafio y sectario" fueron los calificativos socialistas al acuerdo de las derechas autonómicas para formar Gobierno que en 62 páginas dedican ocho a las infraestructuras del Estado, con 789 kilómetros de carreteras en Zamora frente a una a la red autonómica que sí es competencia suya, con 1.140 kilómetros. Y solo con una mención a Zamora, la carretera de Rihonor a Puebla de Sanabria que piden, de nuevo, que la financie el Gobierno de España.

Esta vía tuvo primero una intención de arreglo por parte de la Junta, quien posteriormente la relegó de sus planes alegando que, si bien es una carretera autonómica, es una vía de conexión internacional y por tanto pedía que la financiara el Estado. Sin embargo, en el Plan de la Raya aparece de nuevo como proyecto autonómico, con dotación millonaria. Y ahora en el acuerdo PP y Vox hablan del puente internacional de Rihonor y exige al Gobierno "la ejecución de esta infraestructura y su implicación en alternativas de financiación para el tramo autonómico correspondiente a Castilla y León".

Gómez denunció que no se haga referencia a proyectos autonómicos como el Centro Cívico que debía estar finalizado en junio de 2024, la nueva residencia (junio de 2025) o Conservatorio (julio de 2025).

En vivienda destacaron en voto en contra por parte del PP a los Fondos Next Generation que son los que están permitiendo a Somacyl ejecutar actuaciones. Y denunciaron los socialistas la reducción del 50% de las subvenciones a los sindicatos, algo que ya se hizo con el anterior Ejecutivo PP-Vox y que las organizaciones afectadas ganaron en los tribunales.

Javier García Martín denunció por su parte las políticas denominadas de "anti adoctrinamiento" porque suelen ser atentar contra los valores democráticos de la enseñanza o que se ponga el acento en las acudas a los alumnos de altas capacidades, cuando el reto es la atención a la diversidad.

O la denominada "prioridad nacional" en los alimentos de los comedores públicos, cuando lo realmente importante es que se usen productos de cercanía y se cocinen in situ, no a cientos de kilómetros y se regeneren en los centros.

Criticó que se pida la PAU única para toda España, cuando las comunidades del PP se han ausentado de las mesas de trabajo ministeriales sobre la materia y "ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo con la fecha".

Y criticó la preferencia, en cultura, de toros, caza, pesca e iglesias, cuando hay numerosos templos de Zamora que necesitan intervención, pero no reciben ni un euro de la Junta.

Asociación de municipios del biogás

Preguntado por la constitución de la asociación de municipios favorables a las plantas de biogás, en el que se incluye alguno socialista, como el de Coreses, Iñaki Gómez defiende la necesidad de coordinación de los pueblos ante la falta de regulación de la Junta de este sector. No tener una administración que les ampare y dicte las normas es lo que hace que deban ser los ayuntamientos los que intenten abordar el asunto.

"Nosotros no creemos en megaproyectos de biogás", pero abogó que regular este tipo de instalaciones de alguna forma. "Cada proyecto que se presenta en un pueblo se trata como un caso aislado, y yo creo que habría que tratarse como un todo", teniendo en cuenta el conjunto de las actuaciones previstas. "Y a partir de ahí ver qué proyectos son viables y cuáles no lo son".

"En mi opinión estos ayuntamientos se aúnan porque desde arriba nadie les está dando cobijo. Desde el PSOE creemos en el autoconsumo, no creemos en los macroproyectos. Hemos escuchado a las plataformas, entendemos su posición y nosotros en las Cortes de Castilla y León debemos abogar por una posición reguladora y protectora de la Junta de Castilla y León que defienda el territorio".