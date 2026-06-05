La mayor intervención en el bosque de Valorio de Zamora en medio siglo retira entre 3.000 y 4.500 árboles enfermos o problemáticos, compensados con especies autóctonas

Es la mayor intervención acometida en el bosque de Valorio en el último medio siglo, según ha resaltado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, en el balance de la actuación integral llevada a cabo en el conocido como el pulmón verde de la ciudad a través del programa Renaturaliza.

Novo ha ofrecido los datos de unos trabajos medioambientales que acaban de concluir y que abarcan una treintena de hectáreas de ese bosque periurbano de la ciudad. Se han hecho clareos por debajo de los árboles para evitar que, en caso de incendio, haya una mayor cantidad de combustible. También se han eliminado un número importante de ejemplares que requerían su retirada, bien porque estaban enfermos, secos, sin vigor, se situaban muy cercanos a otros sin que hubiera espacio para que crecieran los dos, eran de especies invasoras o habían crecido torcidos o bajo otros árboles que le impedían desarrollarse. Esos factores condicionaban su crecimiento e incrementaban el riesgo de caída, motivo por el que se aconsejó su retirada, con el aval de expertos de la Universidad de Salamanca y de la Fundación Biodiversidad.

El número de árboles retirados ha sido de entre 100 y 150 pies por hectárea, lo que supondría haber retirado entre 3.000 y 4.500 ejemplares problemáticos en las 30 hectáreas de actuación, según las cifras aportada por el edil. Para compensarlo también ha habido un número importante de nuevas plantaciones.

En concreto han sido 4.400 los nuevos ejemplares de especies autóctonas con los que se ha reforestado.

Entre ellos, el edil ha destacado la plantación de 280 ejemplares de olmo, una especie que se vio mermada a causa de la grafiosis, contra la que están inmunizadas las nuevas plantaciones.

El pulmón verde de la ciudad, tras esta intervención, es más fuerte de cara al riesgo de incendio forestal, ya que se han habilitado dos nuevas pistas que favorecen la llegada de los medios de extinción y los servicios de emergencias a las zonas más inaccesibles del bosque, a lo que se suma el efecto de los clareos bajo los árboles que reducen el riesgo de propagación del fuego desde el suelo hasta las copas. Estas nuevas pistas funcionan además como sendas peatonales y caminos ciclables.

Hoteles de insectos, comederos y cajas nido

Junto a la mejora forestal, la intervención en Valorio, cuyos trabajos se adjudicaron por 335.000 euros financiados en su mayor parte con fondos europeos del Renaturaliza, ha buscado reforzar la biodiversidad y acercar el bosque a la ciudadanía. Para ello, se han instalado catorce cajas nido, quince comederos para aves, tres hoteles de insectos y se ha habilitado un espacio que Pablo Novo ha indicado que puede ser único en Europa al estar acordonado para favorecer la presencia de lepidópteros y otra serie de polinizadores.

Desde el punto de vista pedagógico y de divulgación medioambiental, el bosque de Valorio ha incorporado nueva señalización de interpretación ambiental, con 36 balizas en distintos lugares, algunas de ellas indicativas de los puntos de mayor interés del pulmón verde de la ciudad.

En fases posteriores se pretende continuar la intervención llegando a zonas a las que ahora no ha sido posible y desarrollando nuevas iniciativas de biodiversidad del bosque, como nuevos espacios para polinizadores y refugios para lepidópteros.

Como conclusión, Pablo Novo ha asegurado que la intervención, que ha sido una de las más importantes del programa Renaturaliza, ha conseguido tener "un bosque más sano, más diverso, con esa recuperación de especies autóctonas" y que está mejor preparado para afrontar posibles contingencias del futuro. De hecho, Novo ha subrayado que Valorio es ahora "más resiliente", está en mejores condiciones y ha reforzado sus valores medioambientales, educativos y recreativos, "pensando en las generaciones futuras".