La inmunoterapia está dando buenos resultados en cáncer de hígado

Los tratamientos con inmunoterapia están dando buenos resultados en los estadios avanzados de cáncer de hígado, que hasta hace poco no tenían tratamiento eficaz. Es uno de los asuntos que cerca de un centenar de hepatólogos han debatido durante dos días en Zamora, en el transcurso de la 35 Reunión de la Sociedad Castellano y Leonesa de Hepatología celebrada en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión.

La presidenta autonómica, la doctora Judith Gómez Camarero, del Hospital de Burgos, explicó que la cita de Zamora es "la reunión anual de nuestra asociación. Los compañeros patólogos de la comunidad ponemos común todos los avances en la especialidad, cogemos los temas más candentes y actualizamos conocimientos. Sirve también para presentar los trabajos de investigación que estamos haciendo en los distintos hospitales y proponer proyectos en común para hacer entre todos".

Congreso de Hepatología, celebrado en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión. / Alba Prieto / LZA

Entre los asuntos abordados figura uno de los males de moda, la enfermedad hepática metabólica, el hígado graso, y también las enfermedades colestásicas, la colangitis biliar primaria (una patología autoinmune que destruye los conductos biliares) porque han aparecido nuevos tratamientos.

Y también "el hepatocarcinoma, el cáncer de hígado que está aumentando mucho y hay tratamientos eficaces. Lo importante en el cáncer de hígado es encontrarlo pronto, diagnosticarlo cuando todavía está en fases en las que se puede curar. Pero si se diagnostica en fases avanzadas antiguamente no teníamos quimioterapia ni ningún tratamiento para los pacientes con tumores muy extendidos. En este campo se ha producido una revolución, porque ahora sí tenemos tratamientos con inmunoterapia que están dando muy buenos resultados", indicó la doctora Gómez Camarero.

Sin olvidar el problema del alcohol, un factor "un poco olvidado, pero que sigue siendo el factor número 1 en causas de hepatopaía, enfermedad hepática", añadió Santiago Rodríguez, jefe de Digestivo de Zamora y cabeza visible del comité organizador.

En este sentido, los doctores señalaron que los estilos de vida "son fundamentales. Si quitas los factores de riesgo de alcohol, eliminas un porcentaje importante de patología hepática y de cánceres hepáticos. Igualmente la obesidad, diabetes, todas estas cosas. Evidentemente, si tienes unos hábitos de vida sanos, pues vas a disminuir las hepatopatías".

Los avances en los tratamientos han supuesto en el campo de las enfermedades hepáticas un antes y un después. Por ejemplo en el caso de la hepatitis C, que a partir de 2015, con la aparición de nuevos fármacos antivirales dio un salto "bestial. Ahora prácticamente no hay casos ya de hepatitis C, ha sido un éxito increíble. Los dos fármacos que hay aprobados que curan casi el 100% de los pacientes y ahora mismo la hepatitis C ha dejado de ser un problema", explicó Rodríguez.

Trasplantes en el Río Hortega

Una de las ponencias versó sobre los trasplantes de hígado, de los que el centro de referencia autonómico, el Hospital Río Hortega de Valladolid, ha realizado 866, con datos a finales de año.

La supervivencia de las personas trasplantadas, explicó el doctor Félix García Pajares es de entre el 85% al 90% al año de la intervención, el 75% a los cinco años y el 65% a los diez años. Unas cifras que han supuesto un gran avance en la supervivencia, pero que son difíciles de mejorar, ya que cada vez aparecen indicaciones de trasplante en pacientes más complicados y de mayor edad, lo que limita las posibilidades de supervivencia.

El doctor Félix García Pajares analizó la actualidad de los trasplantes de hígado en el hospital de referencia Río Hortega. / Alba Prieto / LZA

"El envejecimiento de nuestros donantes y receptores podría afectar en los próximos años a nuestras excelentes curvas de supervivencia actuales". Y es que "la tasa de donación en España ha aumentado un 50% en los últimos diez años. Sin embargo, un tercio de los donantes tiene más de 70 años, y un 5% más de 80, lo cual ha hecho aumentar los hígados no válidos en los últimos años".

La donación en asistolia(a partir de personas cuyo fallecimiento ha sido diagnosticado por criterios circulatorios y respiratorios), "se ha multiplicado por cinco en una década, y en el último año supone casi el 50% de los donantes válidos, lo que ha permitido mantener los espectaculares datos de donación".

Hay que tener en cuenta que en el 75% de los pacientes trasplantados la mortalidad a largo plazo no se debe al hígado, sino a tumores, infecciones, complicaciones metabólicas y cardiovasculares.