Así es la impresionante vivienda de casi 300 metros lista para entrar a vivir en San José Obrero
Cuatro plantas, patio y garaje para cuatro coches: no apta para todos los bolsillos
No es apta para todos los bolsillos pero si para ti el dinero no es un problema y buscas un casopolón en toda regla sin salir de Zamora capital, en Tucasa.com tienen a la venta este chalet adosado ubicado en la zona de San José Obrero-
La vivienda cuenta con 296 m² construidos y unos 237 m² útiles, distribuidos en cuatro plantas que permiten una organización cómoda y funcional del espacio.
En la planta baja, destaca un salón luminoso con salida directa a un patio de 25 m², con pequeño jardín y barbacoa, ideal para disfrutar al aire libre. Además, dispone de cocina independiente totalmente equipada, un aseo y un hall con armario empotrado.
La primera planta alberga tres dormitorios dobles, dos de ellos con armarios empotrados, y dos baños completos, uno en suite dentro del dormitorio principal.
En la segunda planta, la vivienda ofrece una amplia terraza, perfecta como zona de descanso o desconexión.
Un espacio extra en el sótano: bodega o trastero
Por su parte, la planta sótano añade un espacio extra que puede destinarse a bodega o trastero, aportando funcionalidad adicional.
DATOS DE LA VIVIENDA
- Chalet adosado
- San José Obrero (Zamora)
- Superficie: 296 m² construidos / 237 m² útiles
- Dormitorios: 3 dobles
- Baños: 2 + 1 aseo
- 25 m² con jardín y barbacoa
- Terraza: amplia en planta superior
- Garaje: hasta 4 coches
- Trastero: sí
- Calefacción: gas natural
- Comunidad: 235 €/año
Uno de los puntos más destacados es su garaje cerrado con capacidad para cuatro coches, algo poco habitual, además de contar con trastero en este mismo espacio.
La vivienda se encuentra lista para entrar a vivir y dispone de buenas calidades: ventanas climalit oscilobatientes con mosquiteras, suelo de tarima, carpintería interior lacada en blanco y calefacción de gas natural.
Una vivienda pensada para quienes buscan espacio, comodidad y zonas exteriores sin salir de la ciudad. Un chalet completo, funcional y con extras que marcan la diferencia en el mercado inmobiliario de Zamora.
Si quieres contactar con la inmobiliaria y visitar el adosado, pincha aquí.
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