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El "imperio" de las telecomunicaciones construido desde Zamora que crea 600 puestos de trabajo y otros premiados por la CEOE

La entrega de las distinciones de la organización empresarial ha puesto de relieve el buen hacer de emprendedores zamoranos que han triunfado y han generado riqueza en la provincia

GALERÍA | Premios Empresario del Año 2026 de CEOE Zamora

GALERÍA | Premios Empresario del Año 2026 de CEOE Zamora / Alba Prieto / LZA

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Alberto Ferreras

Zamora

Un pequeño "imperio" de las telecomunicaciones construido desde Zamora ha creado ya 600 puestos de trabajo directos en toda España, manteniendo su sede en esta provincia desde el principio, aunque hayan pasado casi tres décadas de ello.

Ese es el ejemplo de los emprendedores zamoranos que revelan el buen hacer empresarial zamorano y que ha distinguido la organización empresarial CEOE de Zamora en sus premios anuales de este año. En esta edición, el galardonado con el premio Empresario del Año 2026 de CEOE es José Fermín Benayas Boyano, propietario del grupo Promovil. Se trata de la mayor cadena de tiendas a nivel nacional de la compañía telefónica Orange, con 110 establecimientos tanto en el territorio peninsular como en Canarias. Su sede, casi tres décadas después de arrancar el negocio, la sigue manteniendo en Zamora. No solo eso, José Fermín Benayas también promueve otras iniciativas empresariales ligadas a la provincia en sectores como el de la hostelería, el turismo, el agroalimentario o la energía.

Otro ejemplo del buen hacer empresarial que triunfa y genera riqueza en la provincia es de la publicista Ester Antón García, reconocida con el Premio Mujer Empresaria de 2026. Esta socia de la agencia de publicidad zamorana Alto el Fuego trabajó en empresas vinculadas al mundo de la publicidad y el márquetin en Londres, Bilbao o Valladolid antes de que a comienzos de la actual década lanzara su propio proyecto, la agencia Alto el Fuego, que ha recibido numerosos reconocimientos y premios del sector por su creatividad e ideas innovadoras. Suyos son muchos de los anuncios de las campañas municipales de Zamora de lucha contra la violencia de género que han recibido distinciones y, lo más importante, han calado en la sociedad por su impacto a la hora de remover conciencias sobre esa lacra social.

Comercio e industria

Un comercio tradicional zamorano como Santiago Textil también es faro para los emprendedores de la provincia y por ello CEOE Zamora le ha distinguido con el Premio Comercio 2026. Se trata de un negocio fundado en el año 1949 que llega a la tercera generación de la saga familiar que está al frente de él y que destaca en los últimos tiempos por su capacidad de innovación y por ofrecer servicios personalizados de textil desde su ubicación en la calle del Riego de Zamora.

El cuarto testimonio del éxito y el compromiso empresarial es el de Orujos Panizo, reconocida con el Premio Industria 2026. La licorería de Camarzana de Tera inició su actividad en el año 1938 con Alonso Panizo al frente. Generación tras generación, su crecimiento e innovación han sido continuos y actualmente es una de las principales empresas españolas productoras de orujos.

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Los premios se han entregado en la iglesia de la Encarnación de la Diputación de Zamora en un acto en el que, junto a los premiados y representantes empresariales zamoranos, han estado presentes diversas autoridades políticas, entre ellas la vicepresidenta en funciones de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.

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