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Golpe a una trama internacional del robo de cobre que actuaba en Zamora: hay 39 detenidos

Los implicados han sustraído 124 kilómetros de cable con un peso de 157 toneladas y un valor económico superior al millón de euros

Almacenaban grandes cantidades robadas por toda España para trasladarlo a Rumanía, donde comercializaban todo el material

Así ha sido la detención de una red nacional de robo de cobre en toda España, también en Zamora

Así ha sido la detención de una red nacional de robo de cobre en toda España, también en Zamora

T. S.

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Tania Sutil

Tania Sutil

Golpe al robo de cable de cobre en España con la caída de una trama internacional que se dedicaba a la sustracción de este material en provincias de toda España, entre ellas, Zamora. La Guardia Civil ha desarticulado una organización con la detención de 39 personas en las provincias de Ávila, La Rioja y Córdoba por su presunta autoría en la apropiación de 134 kilómetros de cable de cobre con un peso total de 157 toneladas y un valor económico superior a un millón de euros.

La operación se inició hace un año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de cable de cobre en el tendido telefónico en la carretera que une El Barco de Ávila con Los Llanos de Tormes, en la provincia de Ávila. A partir de este primer hecho, los investigadores detectaron que no se trataba de un robo aislado, sino que estaba relacionado con numerosos hechos similares ocurridos en España. Con el avance de las pesquisas se esclarecieron 33 robos de cable de cobre en municipios de Ávila, Asturias, Burgos, Cáceres, León, Lugo, Salamanca, Valladolid y Zamora. Además, los agentes localizaron una nave industrial en un polígono de Logroño utilizada por la organización para almacenar el cobre sustraído. Esto resultó clave para avanzar en la investigación y permitió realizar las primeras detenciones de personas vinculadas al grupo criminal.

Cobre interceptado por la Guardia Civil.

Cobre interceptado por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Gracias a la colaboración policial internacional, se localizaron otros dos puntos de almacenamiento de material robado: uno en el departamento de Bayona (Francia) y otro en la comarca portuguesa de Águeda-Aveiro. Las investigaciones revelaron que la organización criminal estaba integrada por ciudadanos de Europa del Este asentados en la provincia de Córdoba, desde donde planificaban y coordinaban los robos que cometían por todo el territorio nacional, así como en Francia y Portugal. L

Un "modus operandi" diferente

La particularidad de este entramado, además de su gran número de integrantes y su carácter internacional, ha sido también su "modus operandi", diferente al habitual para este tipo de organizaciones. Lo más frecuente es vender el material sustraído en centros de recepción de residuos próximos al lugar del robo, pero esta red almacenaba grandes cantidades de cable en distintas naves para trasladarlo posteriormente por carretera hasta Rumanía, donde era comercializado.

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Colaboración internacional

Para el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Gendarmería Francesa y de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Finalmente, además de desarticular el grupo criminal y realizar 39 detenciones, ha sido posible recuperar 22 toneladas de cobre sustraído.

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