La gira de promoción de Fromago hace parada en Galicia

La feria internacional del queso Fromago Cheese Experience tuvo un protagonismo especial en la 29ª edición de Salimat-Abanca, el Salón de Alimentación del Atlántico que se celebra en Silleda (Pontevedra). La cita se presentó en el stand del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, donde se dieron a conocer los principales detalles de la próxima edición, que se celebrará del 17 al 20 de septiembre en la capital zamorana.

El acto contó con la participación del diputado de Turismo y Cultura, Víctor López de la Parte, e Israel García Vaquero, gerente de Eilza (Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas) y responsable de la organización de Fromago, quienes expusieron ante profesionales y visitantes las principales características de una cita que volverá a convertir a Zamora en la capital internacional del queso.

Presentación de Fromago en la 29ª edición de Salimat-Abanca, el Salón de Alimentación del Atlántico que se celebra en Silleda (Pontevedra), / Cedida / LZA

Durante la presentación, se puso en valor la dimensión y singularidad de Fromago, una feria que se desarrolla a lo largo de unos tres kilómetros de recorrido urbano y que volverá a reunir a expositores nacionales e internacionales en un espacio que ya cuenta con una elevada ocupación de stands, en concreto el 98% ya está reservado. Asimismo, se destacó la apuesta por la internacionalización y la consolidación de un proyecto que se ha convertido en una referencia para el sector quesero.

La actividad estuvo acompañada por una cata de quesos zamoranos, que permitió mostrar la calidad y diversidad de los productos de la provincia ante el público profesional presente en la feria gallega.

Espacio propio para Galicia

Además, coincidiendo con la presencia de Fromago en el espacio promocional de la Diputación de Zamora, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó el stand y pudo conocer de primera mano los detalles de la feria. Durante el encuentro, los representantes de Fromago le presentaron las principales novedades del evento, en una conversación que sirvió para reforzar los lazos entre Galicia y la feria zamorana.

Vinculación que se plasmará en la tercera edición de Fromago con un espacio propio para Galicia en una de las plazas principales de Zamora, donde contará con una decena de puestos que coparán productores y entidades del sector agroalimentario gallego.

Presentación de Fromago en la 29ª edición de Salimat-Abanca, el Salón de Alimentación del Atlántico que se celebra en Silleda (Pontevedra), / Cedida / LZA

La participación en el Salón de Alimentación del Atlántico se enmarca dentro de las acciones de promoción que Fromago desarrolla para seguir ampliando su proyección nacional e internacional y atraer a nuevos visitantes y profesionales a una cita que se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del queso en Europa.

Tras las presentaciones de Oviedo, Valladolid y Silleda, la ruta "Camino de Fromago" continuará en Madrid, Oporto, Braganza y Salamanca.