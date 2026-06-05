La Fuerzas Armadas acercan su labor a la ciudadanía de Zamora

Acercar el trabajo de militares y fuerzas de seguridad a los ciudadanos mediante el contacto directo con sus profesionales, equipos y capacidades es el objetivo de la exposición que puede visitarse este viernes 5 de junio en la Plaza de la Marina Española. La muestra forma parte de las actividades por la celebración de los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas 2026 promovidos por la Subdelegación de Defensa en Zamora.

Jornada cuyo valor destacó durante el acto inaugural, el general jefe del Mando de Ingenieros y comandante militar de Salamanca y Zamora, Julio Rello Varas. "Los ejércitos deben ser cercanos y deben estar próximos a los ciudadanos a los que sirven. A nosotros nos gusta hablar de unión. Unión con la sociedad a la que servimos y de la que formamos parte y ese es el objetivo de esta jornada", pronunció.

Jornada de encuentro y comunicación entre civiles y militares destinada a fomentar el conocimiento mutuo y reforzar los vínculos entre la sociedad y sus instituciones de defensa en la que se podrán descubrir los medios materiales de los destacamentos, pero también dar la oportunidad a la ciudadanía de conocer de primera mano el trabajo de las personas que integran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Rello Varas subrayó que los ejércitos deben reunir unas características principales como la necesidad, la eficacia, la disponibilidad, la capacidad de respuesta y el compromiso con los ciudadanos. "Cualidades que son esenciales para nosotros y que deben formar parte de nuestra esencia", resaltó.

La exposición, organizada por la Subdelegación de Defensa en Zamora, reúne material procedente del Cuartel General del Mando de Ingenieros, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11, el Grupo de Escuelas de Matacán y la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Entre los medios expuestos se encuentran vehículos militares, maquinaria pesada de ingenieros, cocinas de campaña, sistemas de visión nocturna, equipos de extinción de incendios, sistemas aéreos remotamente tripulados (RPAS), vehículos de intervención de la Guardia Civil y diverso material utilizado en las misiones que desarrollan estas unidades.

Bajo el lema "La fuerza de los valores", la muestra permanecerá abierta hasta las 20.00 horas de este viernes 5 de junio en la Plaza de la Marina Española. Además de contemplar los medios expuestos, los visitantes podrán recibir información directa de militares y agentes destinados en los distintos stands, conociendo de primera mano su trabajo tanto en territorio nacional como en operaciones desarrolladas fuera de nuestras fronteras.

La jornada incluye también diversas actividades divulgativas abiertas al público. El Servicio Cinológico de la Guardia Civil realizará demostraciones con perros especialistas a las 12.45 y a las 18.00 horas, mientras que a lo largo del día se desarrollarán exhibiciones relacionadas con el empleo de drones. Asimismo, se han programado dos charlas informativas: una sobre la labor del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), prevista para las 18.45 horas, y otra impartida por el Servicio de Tráfico de la Guardia Civil a las 19.45 horas.

Celebración del Día de las Fuerzas Armadas que promueve así el contacto directo de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos de Zamora para conocer de primera mano la labor que desarrollan militares y guardias civiles.