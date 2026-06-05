El festival Z! Live encara su cuenta atrás con el 90% del aforo cubierto

Zamora ya calienta motores para una nueva edición del Z! Live Rock Fest. A solo unos días de la apertura de puertas, el festival afronta su última semana de preparativos con el 90% de las entradas vendidas, una cifra que confirma el crecimiento sostenido de un evento convertido en una de las grandes referencias del metal en España.

La undécima edición del festival se celebrará del 11 al 13 de junio en el recinto ferial de Ifeza y volverá a reunir en la capital zamorana a miles de aficionados llegados de distintos puntos de España y de numerosos países europeos. La elevada demanda de entradas hace prever una de las ediciones más multitudinarias de la historia del certamen.

Coincidiendo con el inicio de la cuenta atrás, la organización ha publicado los horarios definitivos de los conciertos, ya disponibles tanto en la página web oficial como en las redes sociales del festival. El jueves estarán al frente del cartel bandas como Emperor, Opeth y Bury Tomorrow; el viernes será el turno de Saxon, Blaze Bayley, H.E.A.T. y Coroner; mientras que el sábado cerrarán la programación principal nombres como Epica, TesseracT, S.A. y Brothers of Metal.

Una de las características que distinguen al Z! Live se mantendrá un año más, es decir, la ausencia de solapamientos entre los escenarios principales, una fórmula que permite a los asistentes disfrutar íntegramente de todas las actuaciones programadas.

Paralelamente, la programación de Metal Town llevará la música más allá del recinto de Ifeza. Entre el 11 y el 14 de junio, distintos espacios del centro de Zamora acogerán conciertos y actividades que acercarán el ambiente del festival a toda la ciudad. La iniciativa, que este año también tendrá presencia en Salamanca, contará con las actuaciones de Finnway, Wildhard, Carlos Escobedo, Profecía, Lèpoka y Umbra, entre otros.

A pocos días del comienzo del festival, todavía permanecen disponibles algunas opciones de alojamiento gestionadas por The Fest Route, agencia oficial de viajes del evento. Además, continúan ofertándose diferentes experiencias turísticas y gastronómicas para quienes deseen aprovechar su estancia para descubrir el patrimonio, la cultura y la gastronomía de Zamora.

Con el aforo cada vez más cerca del lleno, los horarios ya definidos y la programación paralela lista para comenzar, Z! Live entra en su semana decisiva. Del 11 al 13 de junio, Zamora volverá a convertirse en el epicentro del metal nacional e internacional, consolidando una cita que año tras año refuerza su impacto cultural, turístico y económico en la ciudad y la provincia. Evento que cuenta con la colaboración y el respaldo del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, "instituciones fundamentales en el crecimiento y consolidación del festival", subrayan desde la organización.